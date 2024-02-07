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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan'dan son dakika emekli ikramiyesi açıklaması! Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? - Güncel haberler - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 10:38 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:52
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        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

        NTV'ye konuşan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

        İstihdam sayımızı tekrar 914 bin seviyesine getirdi. 110 bin vatandaşımıza 990 milyon lira ödeme yapıldı.

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        Prim tahsilatı önemli bir noktada duruyor. Ancak biz kaybettiğimiz insanlar. Bu insanları geri döndüremiyoruz. Prim tahsilatı elbette önemli ama ekonominin bütün boyutlarının tekrar canlandırılmasına önem verdik.

        Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız.

        950 bin EYT'li tekrar çalışma hayatına döndü.

        2024'ün sonunda emekli sayısı 16 milyon 400 bin olacak.

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