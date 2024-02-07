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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

NTV'ye konuşan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İstihdam sayımızı tekrar 914 bin seviyesine getirdi. 110 bin vatandaşımıza 990 milyon lira ödeme yapıldı.

Prim tahsilatı önemli bir noktada duruyor. Ancak biz kaybettiğimiz insanlar. Bu insanları geri döndüremiyoruz. Prim tahsilatı elbette önemli ama ekonominin bütün boyutlarının tekrar canlandırılmasına önem verdik.

Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız.

950 bin EYT'li tekrar çalışma hayatına döndü.

2024'ün sonunda emekli sayısı 16 milyon 400 bin olacak.