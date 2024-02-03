Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu! 2024 SSK ve Bağ-Kur emekli ek zammı ne zaman ödenecek? - İş-Yaşam Haberleri

Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu! 2024 SSK ve Bağ-Kur emekli ek zammı ne zaman ödenecek? - İş-Yaşam Haberleri

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere ödenecek zam farklarının ödeme tarihlerini duyurdu.

Bakan Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Ocak 2024 itibarıyla %49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. Ödemeler; SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek."

Ocak 2024 itibarıyla %49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız.



Ödemeler;



✅SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat’ta gerçekleştirilecek.



✅Bağ-Kur kapsamında emekli olan… pic.twitter.com/MGFYZcsMyV — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) February 3, 2024