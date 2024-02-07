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İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek kâr vaadiyle 30 kişiden, 23 milyon lira toplayarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen, bir holdingin sahibi S.O, eşi S.O. ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheliyi yakalamak için Çiğli ilçesindeki şirket binası ile bazı adreslere operasyon düzenledi.

2.5 MİLYAR TL TOPLADILAR İDDİASI AA'da yer alan habere göre zanlıların, satışını yaptıkları tokenle, kripto piyasalarında para kazandıracaklarını ve dron fabrikası kurarak kâr payı dağıtacaklarını vadettiği, bu yöntemlerle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2.5 milyar lira topladıkları öne sürüldü.