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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de 30 kişi için gözaltı kararı: Mağdur sayısı: 2500, toplanan meblağ: 2.5 milyar TL! - Son dakika haberler

        30 kişi için gözaltı kararı! Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!

        İzmir'de, bir holdingin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 30 kişi hakkında yüksek kâr vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Zanlıların satışını yaptıkları tokenle kripto piyasalarında para kazandıracaklarını ve dron fabrikası kurarak kâr payı dağıtacaklarını vadettiği, bu yöntemlerle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2.5 milyar lira topladıkları öne sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 09:31 Güncelleme: 07.02.2024 - 09:51
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        30 kişi için gözaltı kararı! Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
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        İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek kâr vaadiyle 30 kişiden, 23 milyon lira toplayarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen, bir holdingin sahibi S.O, eşi S.O. ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheliyi yakalamak için Çiğli ilçesindeki şirket binası ile bazı adreslere operasyon düzenledi.

        2.5 MİLYAR TL TOPLADILAR İDDİASI

        AA'da yer alan habere göre zanlıların, satışını yaptıkları tokenle, kripto piyasalarında para kazandıracaklarını ve dron fabrikası kurarak kâr payı dağıtacaklarını vadettiği, bu yöntemlerle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2.5 milyar lira topladıkları öne sürüldü.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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