2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
İzmir'de, satışını yaptıkları "token" ile "kripto" piyasalarında para kazandıracaklarını; Yozgat'ta drone fabrikası kuracaklarını vaat ederek yüksek kâr sözü veren Ocakçı Holding patronu 34 yaşındaki Sedat Ocakçı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Paylaştığı videolarda, eşine hediye paketi içinden lüks otomobiller hediye eden Ocakçı'nın eşiyle Adana üzerinden Kıbrıs'a, oradan da yurt dışına kaçmayı planladığı öğrenildi. Ocakçı'nın para topladığı mağdurlara da aylık yüzde 17 faiz vadettiği belirtildi
İzmir'de yüksek kâr vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan haklarında gözaltı kararı verilen holding sahibi Sedat Ocakçı (34) ve eşi Seçilay Ocakçı, Adana'da yakalanmıştı.
30 ŞÜPHELİDEN 27'Sİ GÖZALTINDA
2 bin 500 kişiyi, aylık yüzde 17 faiz vadederek, 2.5 milyar TL dolandırdığı iddia edilen Ocakçı Holding'in patronu Sedat Ocakçı ve eşi İzmir'e getirildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 30 kişiden, 27 şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.
MALİ ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜ
DHA'da yer alan habere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde sağlık kontrolünden geçen 4 şüpheli, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´ne götürüldü.
ADANA'DAN KIBRIS'A GEÇMEYİ PLANLADI
FETÖ soruşturması kapsamında TSK'dan üsteğmen rütbesindeyken ihraç edilen Sedat Ocakçı ile eşinin, yurt dışına çıkış yasağı olduğu içen Adana üzerinden Kıbrıs'a geçmeyi planladığı öğrenildi.
BÜNYESİNDE 10 ŞİRKET VAR
Öte yandan Ocakçı Holding bünyesinde 10 şirketin bulunduğu bildirildi. Bu şirketlerde de mali şube ekiplerinin arama yaptığı öğrenildi.
YOZGAT'A DRONE FABRİKASI KURACAKTI
İzmir'de, satışını yaptıkları "token" ile "kripto" piyasalarında para kazandıracaklarını vaat eden Sedat Ocakçı'nın, Yozgat'ta da bir drone fabrikası kuracaklarını söylediği belirtildi.
"KREDİ BORÇLARIM VAR NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"
İşçi emeklisi evli ve 1 çocuk babası Garip Kardaş (55), mağdur olduğunu belirterek, "Birikimim olan 700 bin lirayı 3 ay önce verdim 150 bin lirasını geri aldım. Yüksek kâr vadettiler. Dron fabrikası kurup, parayı burada değerlendireceklerini söylediler. Bu parayla iş yapacaklarını söylediler. Kredi borçlarım var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Böbreğimi satmayı bile düşündüm" dedi.
"LÜKS HAYAT YAŞIYORLARDI"
Mağdurlardan besici Melih Mekik (28), "Yüksek kâr vadettiler. Harmandalı Mahallesi'nin neredeyse tamamı para yatırdı. Evini, arabasını satanlar var. Genellikle ay sonunda ödemeleri elden veriyorlardı. Benim zararım 500 bin TL. Eşimin dostumun ve akrabalarımın milyon liralık zararı var. Ödeme yaptım, sadece 50 bin lira geri alabildim. 'Sorunlar var halledeceğiz' dediler, oyaladılar. Sonrasında iletişim kuramadık.
Holding binasına gittik içeri almadılar. Sonrasında birkaç kere ulaştık. 'Paralarınızı dağıtacağız' dediler. En son video paylaştı. Bu olayda herkesin canı yandı. Bizler de konu ile ilgili şikayetçi olduk. Gerisi artık devletimizde. İşleri çok iyiydi güzeldi. Lüks hayat yaşıyorlardı demek ki bizim paramızla yaşamışlar" dedi.
"KAMYONUNU SATMIŞ"
Mağdurlardan 4 çocuk babası, kamyon şoförü Ali Doğan (64), "Kamyonumu satıp parasını yatırdım. 500 bin lira verdim. Bunun 200 bin lirasını geri aldım. Vereceklerini söylediler ama nasıl verecekler belli değil" dedi.