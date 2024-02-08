İzmir'de yüksek kâr vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan haklarında gözaltı kararı verilen holding sahibi Sedat Ocakçı (34) ve eşi Seçilay Ocakçı, Adana'da yakalanmıştı.

2 bin 500 kişiyi, aylık yüzde 17 faiz vadederek, 2.5 milyar TL dolandırdığı iddia edilen Ocakçı Holding'in patronu Sedat Ocakçı ve eşi İzmir'e getirildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 30 kişiden, 27 şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan Ocakçı Holding bünyesinde 10 şirketin bulunduğu bildirildi. Bu şirketlerde de mali şube ekiplerinin arama yaptığı öğrenildi.

İzmir'de, satışını yaptıkları "token" ile "kripto" piyasalarında para kazandıracaklarını vaat eden Sedat Ocakçı'nın, Yozgat'ta da bir drone fabrikası kuracaklarını söylediği belirtildi.

İşçi emeklisi evli ve 1 çocuk babası Garip Kardaş (55), mağdur olduğunu belirterek, "Birikimim olan 700 bin lirayı 3 ay önce verdim 150 bin lirasını geri aldım. Yüksek kâr vadettiler. Dron fabrikası kurup, parayı burada değerlendireceklerini söylediler. Bu parayla iş yapacaklarını söylediler. Kredi borçlarım var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Böbreğimi satmayı bile düşündüm" dedi.

"LÜKS HAYAT YAŞIYORLARDI"

Mağdurlardan besici Melih Mekik (28), "Yüksek kâr vadettiler. Harmandalı Mahallesi'nin neredeyse tamamı para yatırdı. Evini, arabasını satanlar var. Genellikle ay sonunda ödemeleri elden veriyorlardı. Benim zararım 500 bin TL. Eşimin dostumun ve akrabalarımın milyon liralık zararı var. Ödeme yaptım, sadece 50 bin lira geri alabildim. 'Sorunlar var halledeceğiz' dediler, oyaladılar. Sonrasında iletişim kuramadık.

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Holding binasına gittik içeri almadılar. Sonrasında birkaç kere ulaştık. 'Paralarınızı dağıtacağız' dediler. En son video paylaştı. Bu olayda herkesin canı yandı. Bizler de konu ile ilgili şikayetçi olduk. Gerisi artık devletimizde. İşleri çok iyiydi güzeldi. Lüks hayat yaşıyorlardı demek ki bizim paramızla yaşamışlar" dedi.