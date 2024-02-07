Derrick Köhn Galatasaray'da!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alman sol bek Derrick Köhn'ü kadrosuna kattı.
Ara transfer döneminde Berkan Kutlu, Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u kadrosuna katan Galatasaray, sol bek takviyesini de gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Bundesliga 2 takımlarından Hannover 96'da forma giyen Alman futbolcu Derrick Köhn'ü kadrosuna kattı.
25 yaşındaki sol bekin menajeri dün akşam İstanbul'a gelirken, Galatasaray yönetimi hem oyuncunun kulübü Hannover ile hem de Köhn'ün menajeriyle el sıkıştı.
Sarı-kırmızılı kulübün transferi kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.
DERRICK KÖHN KİMDİR?
Doğum tarihi/Yaş: 4 Şubat 1999 (25)
Doğum yeri: Hamburg / Almanya
Boy: 1,80 m
Mevki: Sol bek
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 3 mil. €
Oynadığı takımlar: Bramfeld Altyapı, Hamburg U16, U17, U19, Bayern Münih 2, Willem II, Hannover
KULÜBE GÖRE PERFORMANSI
Bayern Münih 2: 90 maç 4 Gol 15 Asist
Willem II: 66 maç 1 Gol 2 Asist
Hannover 96: 56 maç 8 Gol 12 Asist
Hamburg U19: 25 maç 1 Gol 4 Asist
Hamburg U17: 20 maç 0 Gol 1 Asist