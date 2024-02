Seda Türkmen: Her kadın önce insan olarak okunmalı

SHOW TV’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi 'Sandık Kokusu'nun kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimler yer alıyor.

Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun oyuncu kadrosuna; 'Lale Özkan' karakteriyle dâhil olan Seda Türkmen, Habertürk'e diziyle ilgili görüşlerini paylaştı; "Dizinin ekibini ve oyuncu kadrosunu görünce tereddütsüz dâhil olmak istedim."

“SÖZÜNÜ SAKINMAYAN DİŞİ VE AGRESİF KARAKTERLERİ OYNAMAK BANA KEYİF VERİYOR"

• 'Sandık Kokusu' dizisine 'Lale Özkan' karakteriyle dâhil oldunuz... Senaryo seçimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

‘Lale Özkan’ı oynamayı senaryoyu okuduğum an istedim açıkçası. Oyuncu olarak sözünü sakınmayan, dişi ve agresif karakterleri oynamak bana keyif veriyor. Fakat en önemli ve kıymetli şey ise bir yola kimler ile çıktığınız. ‘Sandık Kokusu’ ekibini ve oyuncu kadrosunu görünce tereddütsüz dâhil olmak istedim.

“HİKÂYENİN ANNELER VE ÇOCUKLARI ÜZERİNDEN TEMELLENDİRİLMESİ UMUT VERİCİ BİR HİS BIRAKIYOR”

• 'Sandık Kokusu'nun senaryosunda sizi en çok ne etkiledi? Hikâyeyi nasıl buldunuz?

Benim jenerasyonum; ‘7 Numara’, ‘Şehnaz Tango’, ‘İkinci Bahar’ gibi dizilerle büyüyen bir jenerasyon. Ailece oturup izlediğimiz, temelinde sevginin ve merhametin olduğu nice güzel işler. Bizim dizimizde bu kokuyu yeniden hatırladı hemen herkes. Hikâyenin anneler ve çocukları üzerinden temellendirilmesi ise hep bir umut ve aydınlık hissi bırakıyor üzerimizde. En çok bu beni etkiledi.

Her kadın önce insan olarak okunmalı. İster anne, ister eş, ister çocuk ya da hepsi olun. Değerinizi ancak kendiniz belirlersiniz. En adil kararı kendiniz için siz verirsiniz. Dolasıyla insan olarak kendinizi korumaz, hak ve özgürlüğünüzü aramazsanız var olamazsınız. Siz yoksanız, hiçbir şey ve hiç kimse olamaz.

“OYUNCULUK KOLAY BİR MESLEK DEĞİL”

• Eğitiminizi Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Tiyatro Bölümü üzerine tamamladınız... Birçok tiyatro oyununda sahneye çıktınız. Tiyatronun oyuncuların er meydanı olduğu söylenir. Oyunculuk, size neler ifade ediyor. Sizce kolay bir meslek midir?

Öncelikle bu soru için teşekkür ederim. Oyunculuk kolay bir meslek değil. Özellikle tiyatro sanatının bir meslek olarak görülmesi bile zar zor gerçekleşirken bunu icra etmek, mesleğini yapabileceğin alanı ve imkânı bulabilmek ve pes etmemek ciddi bir süreç. Diğer yandan kendini her yaşında ve her koşulda dönüştürüp güncellemen de gerek. Öncelikle insan bilmek lazım; sosyoloji, psikoloji, felsefe, müzik… Yani okunacak ve araştırılacak çok şey var. Bunun en cazip kısmı ise sonunda tüm öğrendiklerini oyun aracılığı ile seyirci ile buluşturmak. Her şey de bunun için zaten.