Seda Türkmen: Her kadın önce insan olarak okunmalı

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SHOW TV’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi 'Sandık Kokusu'nun kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimler yer alıyor.

Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun oyuncu kadrosuna; 'Lale Özkan' karakteriyle dâhil olan Seda Türkmen, Habertürk'e diziyle ilgili görüşlerini paylaştı; "Dizinin ekibini ve oyuncu kadrosunu görünce tereddütsüz dâhil olmak istedim."

“SÖZÜNÜ SAKINMAYAN DİŞİ VE AGRESİF KARAKTERLERİ OYNAMAK BANA KEYİF VERİYOR"

• 'Sandık Kokusu' dizisine 'Lale Özkan' karakteriyle dâhil oldunuz... Senaryo seçimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

‘Lale Özkan’ı oynamayı senaryoyu okuduğum an istedim açıkçası. Oyuncu olarak sözünü sakınmayan, dişi ve agresif karakterleri oynamak bana keyif veriyor. Fakat en önemli ve kıymetli şey ise bir yola kimler ile çıktığınız. ‘Sandık Kokusu’ ekibini ve oyuncu kadrosunu görünce tereddütsüz dâhil olmak istedim.

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“HİKÂYENİN ANNELER VE ÇOCUKLARI ÜZERİNDEN TEMELLENDİRİLMESİ UMUT VERİCİ BİR HİS BIRAKIYOR”

• 'Sandık Kokusu'nun senaryosunda sizi en çok ne etkiledi? Hikâyeyi nasıl buldunuz?

Benim jenerasyonum; ‘7 Numara’, ‘Şehnaz Tango’, ‘İkinci Bahar’ gibi dizilerle büyüyen bir jenerasyon. Ailece oturup izlediğimiz, temelinde sevginin ve merhametin olduğu nice güzel işler. Bizim dizimizde bu kokuyu yeniden hatırladı hemen herkes. Hikâyenin anneler ve çocukları üzerinden temellendirilmesi ise hep bir umut ve aydınlık hissi bırakıyor üzerimizde. En çok bu beni etkiledi.

• Canlandırdığınız 'Lale Özkan' karakteri nasıl biri? Ben ‘Lale’ için; “Tanısan seversin” diyorum. Bir izleyici de ‘Lale’ için “Doğru söylüyorsun ama yanlış taraftasın” yazmış. Çok sevdim bu yorumu. ‘Lale’ ailesine çok bağlı bir tip. Görmezden geldiği şeyler var ağabeyi için fakat doğrunun altını çizmekten de hiç vazgeçmiyor. Hayatta kalmayı agresyonuyla becermiş belli ki, neşeliyken hatta severken bile agresif. (Gülüyor)

REKLAM “DEMET AKBAĞ İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK ŞANS” • Öte yandan 'Sandık Kokusu' zengin bir oyuncu kadrosundan oluşuyor. Usta oyuncu Demet Akbağ ile çalışıyorsunuz, düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Büyük şans… Demet Akbağ’ın işimizin lokomotifi olması bir kere hepimiz için bir güvenli alan yaratıyor. Benim de sık olmasa da Demet abla ile karşılıklı sahnelerim oluyor. Yaptığım en minik hareketi bile görüp öyle bir döndürüyor ki bana, oyun dediğimiz şey, işte o zaman aşırı keyifli oluyor.

• Dizide canlandırdığınız 'Lale Özkan' karakteri dış görünüşüne önem veren, paraya değer veren, hırslı bir kadın... Kendinizi 'Lale Özkan' ile karşılaştıracak olursanız peki siz gerçek hayatta nasıl birisiniz? REKLAM ‘Lale’ ile alakam yok. O yüzden belki de onu oynamak bu kadar keyifli. Elbette bazı hamlelerini anlıyorum, hatta kendimden de biliyorum lakin ambalajını çıkarırsa fikirlerini daha özgürce yaşayacak olduğunu biliyorum.

“HER KADIN ÖNCELİKLE İNSAN OLARAK OKUNMALI” • 'Sandık Kokusu'nun hangi söyleminin özellikle ön plana çıkmasını umarsınız? Her kadın önce insan olarak okunmalı. İster anne, ister eş, ister çocuk ya da hepsi olun. Değerinizi ancak kendiniz belirlersiniz. En adil kararı kendiniz için siz verirsiniz. Dolasıyla insan olarak kendinizi korumaz, hak ve özgürlüğünüzü aramazsanız var olamazsınız. Siz yoksanız, hiçbir şey ve hiç kimse olamaz.

REKLAM “OYUNCULUK KOLAY BİR MESLEK DEĞİL” • Eğitiminizi Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Tiyatro Bölümü üzerine tamamladınız... Birçok tiyatro oyununda sahneye çıktınız. Tiyatronun oyuncuların er meydanı olduğu söylenir. Oyunculuk, size neler ifade ediyor. Sizce kolay bir meslek midir? Öncelikle bu soru için teşekkür ederim. Oyunculuk kolay bir meslek değil. Özellikle tiyatro sanatının bir meslek olarak görülmesi bile zar zor gerçekleşirken bunu icra etmek, mesleğini yapabileceğin alanı ve imkânı bulabilmek ve pes etmemek ciddi bir süreç. Diğer yandan kendini her yaşında ve her koşulda dönüştürüp güncellemen de gerek. Öncelikle insan bilmek lazım; sosyoloji, psikoloji, felsefe, müzik… Yani okunacak ve araştırılacak çok şey var. Bunun en cazip kısmı ise sonunda tüm öğrendiklerini oyun aracılığı ile seyirci ile buluşturmak. Her şey de bunun için zaten.

“HALUK BİLGİNER’İN MESLEK AHLAKINI BENİMSEDİM” • Sektörde oyunculuğundan ilham aldığınız bir isim ya da isimler var mı? Ben Haluk Bilginer’in kulisinde başladım bu işi öğrenmeye. Onun meslek ahlakını benimsedim. Her karakteri nasıl ele aldığını ve bilgisini gördüm. Elbette böyle bir soru geldiğinde ilk onun adını söylemek geliyor içimden. Lakin ablam Selin Türkmen de elbette tiyatroya ilgimin vesilesidir. Kendisini sahnede gördüğüm an büyülenip, onun yolundan gitmeye karar verdim. Dolayısıyla en büyük hayranlığım da onadır. (Gülüyor)

• Peki son olarak sizi ne motive eder? Sevginin olduğu her şey… 'Sandık Kokusu’nun dokuzuncu bölümünde; Filiz’in açık bıraktığı kapıdan içeri Irmak girer. Karsu kovmaya yeltense de Filiz izin vermez. Karsu ve Reha boşanır. Peki boşanmayı öğrenen Tılsım, Deniz ve Selin bu duruma ne tepki vereceklerdir? Adnan, Irmak’ı görmek için sitenin yakınına geldiğinde beklenmedik bir şekilde kiminle karşılaşacaktır? Deniz okuldaki portfolyo etkinliğine Reha yerine Ozan’ı ister. Tılsım’ın bunu babasına yetiştirmesi nelere mal olacaktır? Lale, Atilla’yı arayıp işi neden iptal ettiğini sorar. Bir sorun olmadığını öğrenince yemek teklifi yapar. Lale ve Atilla cephesinde neler yaşanacaktır? Akşam tüm site konser etkinliğine gider. O sırada Atilla operasyondadır. Ozan davet için gelirken Reha’nın tuttuğu adamlar tarafından darp edilir. Arabayla geçerken bunu gören Atilla, Ozan’ı tanıyıp arabayı durdurur. Ona yardım etmeye çalışır. Ancak farklı bir kimlikle Atilla’yı gören Ozan korkup kaçmaya çalışır ve bir el silah patlar. Acaba neler olacaktır?