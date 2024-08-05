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        Haberler Objektife Takılanlar Gizli aşk ortaya çıktı! Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı'nın sevgi aşk yaşadığı ortaya çıktı - Magazin haberleri

        Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı aşk yaşıyor

        Oyuncu Esra Bilgiç ile prodüktör - DJ Faruk Sabancı'nın aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkili, ilk kez birlikte Çengelköy'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 08:58 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:01
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          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Esra Bilgiç'in gönlünü Faruk Sabancı'ya kaptırdığı ortaya çıktı.

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          İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

          Yeni bir aşka yelken açan Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, ilk kez birlikte Çengelköy'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

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          Baş başa akşam yemeği yiyen ikili, basın mensuplarını karşılarında görünce neye uğradığını şaşırdı.

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          Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, aşk soruları karşısında sessiz kalırken sadece; "Yemek yedik arkadaşlar, iyi akşamlar" demekle yetindi.

          Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı daha sonra otomobillerine binip oradan ayrıldı.

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