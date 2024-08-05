Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı aşk yaşıyor
Oyuncu Esra Bilgiç ile prodüktör - DJ Faruk Sabancı'nın aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkili, ilk kez birlikte Çengelköy'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Esra Bilgiç'in gönlünü Faruk Sabancı'ya kaptırdığı ortaya çıktı.
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İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER
Yeni bir aşka yelken açan Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, ilk kez birlikte Çengelköy'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.
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Baş başa akşam yemeği yiyen ikili, basın mensuplarını karşılarında görünce neye uğradığını şaşırdı.
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Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, aşk soruları karşısında sessiz kalırken sadece; "Yemek yedik arkadaşlar, iyi akşamlar" demekle yetindi.
Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı daha sonra otomobillerine binip oradan ayrıldı.