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        Haberler Sağlık Türkiye rahim kanseri tarama oranlarında alarm veriyor: 100 kadından sadece 7’si düzenli smear testi yaptırıyor | Sağlık Haberleri

        Türkiye rahim kanseri tarama oranlarında alarm veriyor: 100 kadından sadece 7’si düzenli smear testi yaptırıyor

        Türkiye rahim kanseri tarama oranlarının alarm verdiği bir ülke. TÜİK'e göre kadınlarımızın yalnızca yüzde 7'si düzenli smear testi yaptırıyor. Amerika'da bu oran yüzde 81 iken ekonomik açıdan zor durumda olan Nijerya bile yüzde 19'luk oranla bizden iyi durumda. Hedef, özellikle kırsal kesimde Smear ve HPV taramasını yaygınlaştırmak. Dünyada yenilikçi bir teknoloji olarak görülen "self smear" cihazlarının bu hedefe büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor. Cihaz, kadınların bu testi evlerinde kendi kendilerine uygulamalarına imkân veriyor. Ancak sorunun çözümü için başka destekler de gerekiyor. Detaylar haberimizde. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu'nun haberi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 10:49 Güncelleme: 01.02.2025 - 10:49
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        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7'si düzenli yaptırıyor
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        Kırsal bölgelerde yaşayan kadınlar, sağlık hizmetlerine erişimde karşılaştıkları zorluklar nedeniyle rahim ağzı kanseri açısından daha yüksek risk altındalar. Oysa bu bölgelerde gerçekleştirilecek tarama ve erken teşhis yöntemlerinin uygulanabilir olması, hastalığın önlenmesi ve mortalitenin azaltılması açısından kritik öneme sahip.

        HPV testi ve Pap-smear (sitoloji) testleri, rahim ağzı kanseri taramasında yaygın kullanılan yöntemler olarak değerlendiriliyor. Rahim ağzı kanserli hastaların yüzde 99.9’unda HPV DNA varlığı gösteriliyor. HPV testinin negatif olması halinde takip eden beş yıl içinde servikal kanser olma olasılığı çok düşük bulunuyor. Pap-Smear testinde ise rahim ağzı hücrelerinin incelenmesiyle erken dönem ve geç dönem kanserlerin tespiti sağlanıyor.

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        Tüm bu bilimsel gerçeklere karşın Türkiye rahim kanseri tarama oranlarının alarm verdiği bir ülke. Türkiye İnfertilite Vakfı Başkanı Doç. Dr. Cihangir Çakıcı; TÜİK’in son verilerine göre kadınlarımızın yalnızca yüzde 7’sinin düzenli smear testi yaptırdıklarını, ülkemizin bu konudaki zayıf karnesine karşın gelişmiş ülkelerde bu oranın çok yüksek olduğunu söylüyor. Düzenli smear testi yaptıranların oranı Amerika’da yüzde 81’e ulaşırken, ekonomik açıdan zor durumda olan Nijerya’nın bile yüzde 19’luk oranla Türkiye’yi gerisinde bıraktığı belirtiliyor. Türkiye’de düzenli smear testi oranının düşüklüğü, toplum olarak kadın sağlığı konusunda daha fazla çaba göstermemiz gerektiği gerçeğini ortaya koyuyor.

        Doç. Dr. Cihangir Çakıcı
        Doç. Dr. Cihangir Çakıcı

        KIRSAL KESİMDE YAŞAYAN KADINLARIN RİSKİ YÜKSEK

        Doç. Dr. Cihangir Çakıcı; “Rahim ağzı kanseri erken tespit edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kırsal bölgelerde yaşayan kadınlarımız sağlık hizmetlerine erişim zorlukları ve bilinç eksikliği nedeniyle büyük risk altındalar. Erken teşhis ve tedavi ile hayatların kurtulabileceği gerçeği göz önüne alındığında, kırsal kesimde smear ve HPV taramasını yaygınlaştırmak ulusal bir sağlık önceliği haline gelmelidir” diyor.

        SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE SELF SMEAR CİHAZLARININ ROLÜ

        Muayenehanelere kontrole giden kadınların yüzde 80’inin smear testlerini yıllık olarak yaptırmalarına karşın, kırsal bölgelerde bu oranın çok düşük olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Cihangir Çakıcı’ya göre sorunun çözümünde dünyada yeni geliştirilen “self smear” cihazları çok önemli rol oynuyor. Cihaz, sadece bir ebe ve hemşire yardımıyla kullanılabileceği gibi kadınların kendi başlarına kolayca örnek almalarını da sağlıyor. Bu sayede kadınlar testi evlerinde mahremiyet içinde uygulayabiliyorlar.

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        AVUSTRALYA ÖRNEĞİNDEN DERS ALMALIYIZ

        Avustralya’nın, bu teknolojiyi kullanarak, kırsal bölgelerde serviks kanseri taramalarını yaygınlaştırdığına ve çok önemli bir başarı elde ettiğine dikkat çeken Doç. Dr. Cihangir Çakıcı, bu yenilikçi cihazların devlet desteğiyle Türkiye’de de (özellikle kırsal kesimde) yaygınlaştırılmasının, kadın sağlığı açısından büyük bir adım olacağını söylüyor. Çakıcı; “Bu cihaz ile yapılan testler ülkemizde de olumlu sonuç verdi” diyor ve devam ediyor; Rahim ağzı kanseri nedeniyle her yıl yüzlerce kadınımızı kaybediyoruz. Oysa bir kadının yaşamını kurtarmak bir ailenin hatta toplumun geleceğini kurtarmak demektir. Smear ve HPV test oranlarının yükseltilmesi, sadece sağlık hizmetlerinin değil toplumsal gelişmişlik seviyemizin de yukarı taşınması anlamına gelir.”

        RAHİM AĞZI KANSERİNİ ORTADAN KALDIRMADA 3 HEDEF

        Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) rahim ağzı kanserini ortadan kaldırmak amacıyla 2020 yılında başlattığı küresel strateji üç temel hedefe dayanıyor:

        1. Aşılama: 15 yaşına kadar kız çocuklarının yüzde 90’ının insan papilloma virüsü (HPV) aşısı ile tamamen aşılanması.

        2.Tarama: Kadınların yüzde 70’inin HPV ve smear testi ile taranması.

        3. Tedavi: Rahim ağzı kanser hastalığı tespit edilen kadınların yüzde 90’ının uygun tedavi alması. (Bu kanser öncesi lezyonların ve ilerlemiş kanserlerin yönetimini içeriyor.)

        KENDİ KENDİNE HPV TESTİ

        Tüm veriler, tarama programlarının kırsal alanlarda etkin hale getirilmesiyle hedefe ulaşılacağını gösteriyor. Bunun gerçekleşmesi için sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı bölgelerde mobil klinikler aracılığıyla tarama hizmetleri sunulabileceği belirtiliyor. Diğer alternatif olarak ise bilinç düzeyi daha yüksek kadınların testi kendilerine uygulamaları üzerinde duruluyor. HPV testleri için kadınların mahremiyet ve rahatlık duygusuyla kendilerinden numune alarak katılımlarının teşvik edilmesi hedefleniyor. Yerel sağlık personelinin tarama ve erken teşhis konusunda eğitilmesinin ise hizmetlerin sürdürülebilirliğini artıracağına dikkat çekiliyor.

        DSÖ’NÜN SERVİKS KANSERİNİ ORTADAN KALDIRMA STRATEJİSİ

        Doç. Dr. Cihangir Çakıcı konuyla ilgili yorumunda; “DSÖ’nün serviks kanserini ortadan kaldırma stratejisi, özellikle kırsal bölgelerde tarama hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yapıyor. HPV ve Pap-smear testlerinin düzenli olarak uygulanması, erken teşhis ve tedavi imkânı sunarak serviks kanseri insidansını ve mortalitesini azaltmada hayati rol oynuyor. Kırsal alanlarda yaşayan kadınların bu tarama programlarına erişimini sağlamak, genel halk sağlığı hedeflerine ulaşmada kritik önem taşıyor. Bu hedeflere ulaşılması ülkemizin gelişmişlik göstergelerinden birinde yükselmemiz demektir” diyor.

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