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        Haberler Gündem Güncel Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı | Son dakika haberleri

        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı

        Konya'nın Karapınar ilçesindeki bir pancar tarlasında geçen yıl oluşan obruğun yanında yeni bir obruk daha oluştu. Tarlanın kenarında evi bulunan Fatih Şık, ölümle yaşamın kıyısında olduklarını belirterek "Ne yapacağımız şaşırdık. Dün yeni oluşan obruğun bulunduğu yerden 5 kez geçtim. Ben üstünden geçerken, obruk oluşsaydı ne olacaktı? Çocuklarımın gözü önünde yok olacaktım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 13:30 Güncelleme: 04.08.2024 - 13:30
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          Karapınar'da yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen obruklara bir yenisi daha eklendi. Kent merkezine 9 kilometre mesafedeki Cafer Şık Yaylası’ndaki pancar tarlasında dün saat 20.00 sıralarında 20 metre çapında, 35 metre derinliğinde obruk oluştu.

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          Geçen yıl 15 Ağustos'ta aynı obruğun yanında 60 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk meydana gelmişti.

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          Obruğun olduğu tarlanın kenarında evinin ve hayvanlarını beslediği ahırının olduğunu belirten tarla sahibi Fatih Şık, “Obruk dün akşam saatlerinde oldu. Arkadaşlarımla oturuyordum. Arkadaşlarım tarladan ses geldiğini söyledi. Sonra tarlaya doğru baktığımızda toprağın inip, suyun havaya fışkırdığını gördük. Yaklaşık 20 metre çapında, 35 metre derinliğinde obruk oluştu." dedi.

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          Ölümle, yaşamın kıyısında olduklarını söyleyen Şık, "Geçen yıl da aynı acıyı yaşadığımız için bir tecrübe olmuştu ancak ona rağmen korktuk, endişelendik. Korku ve endişemiz ikiyi katlandı. Buradan gitmek istiyoruz ama evimiz ve hayvanlarımız burada. Tarlayı ekmeyelim, diyoruz. Çocuklarımın, kendimin rızkı burada. Ölümle, yaşamın kıyısındayız. Ne yapacağımız şaşırdık. Dün obruğun olduğu yerden 5 kez geçtim. Çünkü yağmurlama sulama yapıyoruz. Vanayı açıp kapatıyorum. Ben üstünden geçerken, obruk oluşsaydı ne olacaktı? Çocuklarımın önünde yok olacaktım" diye konuştu.

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          Fatih Şık'ın annesi Ayşe Şık da "Allah'tan geldi, ne diyelim. Göçük olunca çok moralimiz bozuldu. Sabaha kadar uyuyamadık" dedi.

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