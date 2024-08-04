Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti | Son dakika haberleri

        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti

        Kayseri'de yaşayan 35 yaşındaki Çağlar Çetin, babasından kalan hayvanlara çoban bulamayınca 2 yıl önce bankacılığı bırakarak, hayvancılık yapmaya başladı. Aynı zamanda tarımla da uğraşan Çetin, "Yaklaşık 150 olan küçükbaş sayımızı, gerek satın almalarla gerek çiftliğimiz içindeki üretimlerimizle 350'lere kadar çıkarmış bulunmaktayız. Buradan gençlere naçizane tavsiye olarak, bu tip ata-dede mesleklerini kesinlikle terk etmeyin" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 13:42 Güncelleme: 04.08.2024 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kayseri'de yaşayan 2 çocuk babası Çağlar Çetin, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 2010 yılında mezun olduktan sonra 2011 yılında bankada çalışmaya başladı.

        • 2

          2019 yılına kadar çeşitli şubelerde tarım portföy yöneticisi olarak görev yapan Çetin, bir süre sonra çalıştığı bankanın Sivas'ın Kangal ilçesindeki şubesinin müdürlüğü görevine getirildi.

        • 3

          Çetin, Yeşilhisar ilçesindeki babasından kalan hayvanlara çoban bulamayınca, bankacılık mesleğinden istifa ederek ilçeye yerleşti.

        • 4

          Yaklaşık 2 yıldır hayvancılığın yanında tarımla da uğraşan Çetin, 150 küçükbaş ile başladığı hayvancılıkta 350'ye ulaştı.

        • 5

          Yaşadığı süreci anlatan Çetin, "2011 yılında başladığım bankacılık sektöründe 12 yıllık bir çalışma hayatına sahibim. 2011-2019 yılları arasında gerek genel müdürlükte merkezi operasyonlarda gerekse çeşitli şubelerde tarım portföyü olarak görev yaptım. 2019 yılından sonra yöneticilerimin terfi haklarıyla, şube müdürü oldum" ifadelerini kullandı.

        • 6
        • 7

          "EN BÜYÜK PROBLEMLERİMİZDEN BİRİ ASLINDA ÇOBANDI"

          Yaklaşık 2 yıldır hayvancılık ile uğraşan Çetin, "Ortalama 2 yıldır da kendi işimi yapmaktayım. Şu anda küçükbaş üreticiliği ve tarla tarımı ile uğraşmaktayım. Küçükbaşta en büyük problemlerimizden biri aslında çobandı. Bizi bu karara iten en büyük sebeplerden biri de ülkemizde maalesef çoban sıkıntısından dolayı biz geldik kendi işimizi yapmaya başladık. Yaklaşık 150 olan küçükbaş sayımızı, gerek satın almalarla gerek çiftliğimiz içindeki üretimlerimizle 350’lere kadar çıkarmış bulunmaktayız. Bu konuda en büyük artımızın kendi kaba yemimizi üretmek olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

        • 8

          "ÜRETMEYEN ÜLKELER, BATMAYA MAHKUMDUR"

          Gençlere, hayvancılık ve tarım hakkında tavsiyede bulunan ve avantajlarından bahseden Çetin, şöyle konuştu:

          "Biz bu işi yapmaya başladıktan sonra verimimiz ve ortalama üretimimizde artış oldu. Biz Kayseri Yeşilhisar ilçesinde üretmekteyiz. Buradan gençlere naçizane tavsiye olarak, bu tip ata-dede mesleklerini kesinlikle terk etmeyin. Koyun bereketli ve verimli bir hayvandır. Size dışarıda çalışacağınız maaştan daha fazla getiri sağlayacaktır. Bu şekilde bir tavsiyede bulunabilirim. Zaten ülkemizin de en büyük ihtiyacı olan üretimdir. Üretmeyen ülkeler, üretmeyen merkezler batmaya mahkumdur."

        • 9
        • 10
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
        Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
        Kuzey Kore lideri Kim'den Güney'e tepki!
        Kuzey Kore lideri Kim'den Güney'e tepki!
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Babasından öğrendiği geleneği sürdürüyor: "Keşke bizim mahallede otursa"
        Babasından öğrendiği geleneği sürdürüyor: "Keşke bizim mahallede otursa"
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        Vatandaşlar akın etti: Akdeniz'i aratmadı
        Vatandaşlar akın etti: Akdeniz'i aratmadı
        İngiltere'de protestolar yayılıyor! Neler oluyor?
        İngiltere'de protestolar yayılıyor! Neler oluyor?
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Habertürk Anasayfa