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        Haberler Spor Futbol Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı: Tam bir yetenek! - Futbol Haberleri

        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı: Tam bir yetenek!

        Real Madrid, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kampın ikinci hazırlık maçında El Clasico'da Barcelona ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 90 dakika sahada kalan Arda Güler'i locada izleyen Real Madrid Başkanı Florentino Perez, genç yıldıza bir kez daha hayran kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 16:31 Güncelleme: 04.08.2024 - 16:31
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          Real Madrid sezon öncesi kampını Amerika Birleşik Devletleri'nde geçiriyor. Dünya devi Madrid kampın ikinci hazırlık maçında El Clasico'da Barcelona ile karşı karşıya geldi.

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          Madrid ekibi mücadeleden 2-1 mağlup ayrılırken, 90 dakika sahada kalan milli yıldızımın Arda Güler performansıyla göz kamaştırdı.

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          Defensa Central'de yer alan haberde; maçı locadan takip eden Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Arda Güler'in performansından çok etkilendiği yazıldı.

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          Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

          "Fırtına ve yıldırım düşmesi nedeniyle maça bir saatten fazla ara verildi. Ancak bu durum bir kez daha Real Madrid'in en iyi oyuncularından biri olan Arda Güler'i etkilemedi. Türk cevheri bu sezon öncesi parlıyor."

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          "ARDA GÜLER'İN YETENEĞİNİ SADECE HAKEM DURDURABİLDİ"

          Haberde Arda'nın ilk yarıda attığı gole değinilirken, "Aslında, ilk yarıda Arda çok az oyuncuya nasip olacak bir gol attı. Arda Güler'in yeteneğini sadece hakem durdurabildi. Florentino Pérez, hakemin kararı ne olursa olsun, Türk yıldızın performansından çok memnun kaldı." ifadeleri kullanıldı.

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          "BU ÇOCUK TAM BİR YETENEK"

          Stadyumdaki locada bulunan Florentino Perez'in Arda Güler için, 'Bu çocuk tam bir yetenek' yorumunda bulunduğu ifade edildi.

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          YENİ SÖZLEŞME İDDİALARI

          Milan ile ABD'de oynanan hazırlık maçının ardından Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Arda Güler ile bir araya geldiği ve yeni sözleşme hakkında konuştuğu iddia edildi.

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          İspanyol basınında yer alan haberlere göre Perez, Arda'ya; "Eğer düzenli olarak forma giyersen, iyi oynarsan, antrenmanlarda iyi performans gösterirsen ve bize şampiyonluklarda fayda sağlarsan senin değerini ilk fark eden biz olacağız ve sözleşmeni derhal değiştireceğiz" dedi.

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