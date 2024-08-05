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        Haberler Dünya Donald Trump ile Kamala Harris arasında 'tartışma kanalı' çıkmazı | Dış Haberler

        Donald Trump ile Kamala Harris arasında 'tartışma kanalı' çıkmazı

        ABD, 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimine hazırlanıyor. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris ilk kez gerçekleştirecekleri düello konusunda anlaşmazlığa düştü. Trump, ikili tartışmanın FoxNews kanalında yapılmasını talep ederken, Harris daha önce ABD Başkanı Joe Biden ile anlaşıldığı üzere tartışmanın ABC kanalında yapılmasını istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 08:46 Güncelleme: 05.08.2024 - 08:46
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        Trump ile Harris arasında 'tartışma kanalı' çıkmazı
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        ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde ilk kez karşı karşıya gelecek eski Başkan ve Cumhuriyetçi Partinin yeniden başkan adayı olan Donald Trump ile Demokrat Partinin adayı Kamala Harris arasındaki anlaşmazlık sürüyor.

        Trump, ikili tartışmanın FoxNews kanalında yapılmasını talep ederken, Harris daha önce ABD Başkanı Joe Biden ile anlaşıldığı üzere tartışmanın ABC kanalında yapılmasını istiyor.

        Geçtiğimiz günlerde Truth Social platformundan açıklama yapan Trump, Harris ile 4 Eylül'de canlı yayında karşı karşıya gelmeyi kabul ettiğini söylemişti. Ancak ikilinin kanal konusunda anlaşmazlığı devam ediyor.

        Trump, "FoxNews ile 4 Eylül Çarşamba günü Kamala Harris ile münazara yapmak üzere anlaştım. Münazara daha önce ABC kanalında Uykucu Joe Biden'a karşı planlanmıştı ancak Biden'ın artık katılımcı olmayacağı ve benim de ABC Network ve George Slopadopoulos'a karşı dava açmam dolayısıyla bir çıkar çatışması yaratması nedeniyle iptal edildi. FoxNews Münazarası büyük Pensilvanya eyaletinde, belirlenecek bir bölgede yapılacak. Münazaranın moderatörleri Bret Baier ve Martha MacCallum olacak ve kurallar, partisi tarafından korkunç bir şekilde muamele gören Uykucu Joe ile yaptığım münazaranın kurallarına benzer olacak" dedi.

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        Trump, son olarak yaptığı açıklamada Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Fox News'de yapılacak tartışmayı katılmayı kabul etmezse Harris ile hiç tartışmayacağını söyledi. Trump, Georgia'daki seçim mitinginde "Sanırım gelmeyecek" ifadelerini kullandı.

        HARRİS: 10 EYLÜL'DE ORADA OLACAĞIM

        Trump'ın açıklamalarının ardından açıklama yapan Harris ise "Herhangi bir zaman, herhangi bir yerin 'belirli bir zaman, belirli bir güvenli alana’ dönüşmesi ilginç. Kabul ettiği gibi 10 Eylül'de orada olacağım. Umarım onu orada görürüm” dedi.

        Harris'in kampanya ekibi, Trump'ın onunla tartışmaktan korktuğunu söyledi.

        Diğer yandan, CNN'e konuşan konuya yakın bir kaynak, ABC News'in hangi aday gelirse ona yayın süresi vereceğini söyledi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
        #Kamala Harris
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