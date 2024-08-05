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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor.

Toplantının ana gündem maddesini İran'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğraması oluşturacak. Suikast sonrası Ortadoğu'da artan gerilimle birlikte İran'ın İsrail'e yönelik misilleme açıklaması, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları da masaya yatırılacak. Artan gerilime karşı Türkiye'nin atabileceği adımlar ve diplomatik ilişkiler de toplantıda görüşülecek konular arasında.

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ Sosyal medya platformu Instagram'a geçtiğimiz hafta Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından getirilen erişim engeli de Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. REKLAM BTK kararıyla kapatılan Instagram için sürecin nasıl işleyeceği ve Meta'ya uygulanacak yaptırımların Kabine Toplantısı'nda netleşmesi bekleniyor.

EKONOMİDE GÜNDEM KAYIT DIŞI İç politikada ise gündem ekonomi olacak. Kayıt dışı ile mücadele kapsamında atılan adımlar değerlendirilecekken, artan denetimler de görüşülecek. Diğer yandan enflasyonla mücadelede de değerlendirilecek.

ESİR TAKASI MASADA Ankara'da geçtiğimiz hafta MİT koordinesinde gerçekleştirilen esir takası da Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. ABD ve Rusya arasında 26 kişilik esir takası dünya çapında yankı uyandırmıştı. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden artan tansiyonu düşürmek için bundan sonra atacağı diplomatik adımlar da Kabinede konuşulacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyor.