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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye, K. Maraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Amasya'nın kuzeyi, Artvin, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 31° Ankara Güneşli 34° İzmir Güneşli 37° Antalya Güneşli 34° Trabzon Kısmen Güneşli 29° Bursa Güneşli 31° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 42° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 33°

REKLAM Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Hatay çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.