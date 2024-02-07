Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        63
        Galatasaray
        GS
        63
        Beşiktaş
        BJK
        39
        Trabzonspor
        TS
        37
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Kasımpaşa
        KSM
        35
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        30
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        28
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        27
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        26
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        24
        Gaziantep FK
        GFK
        24
        Tümosan Konyaspor
        KON
        22
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Süper Lig lideri Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alıyor. Sarı-lacivertliler, son 16 turunda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve maçla ilgili diğer detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 09:16 Güncelleme: 07.02.2024 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trendyol Süper Lig'de averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        • 2

          Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

        • 3

          GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Gaziantep FK ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maç saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek.

        • 4

          Sarı-lacivertli takım, kupanın 5. turunda Adanaspor'u 6-0 yenerek son 16 turuna çıktı. Gaziantep ise 3. turda Efeler 09'u, 4. turda Etimesgut Belediyespor'u ve 5. turda ise Bodrum FK'yı saf dışı bırakmıştı. İki ekibin bu sezon Trendyol Süper Lig'de yaptığı maçları Fenerbahçe, 2-1 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.

        • 5

          FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

        • 6

          İrfan Can Eğribayat

        • 7

          Mert Müldür

        • 8

          Serdar Aziz

        • 9

          Bonucci

        • 10

          Oosterwolde

        • 11

          Krunic

        • 12

          Zajc

        • 13

          İrfan Can Kahveci

        • 14

          Mert Hakan Yandaş

        • 15

          King

        • 16

          Batshuayi

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Melek gibi bir insandı!" Mevlit yemeği hazırlamaya gidiyormuş!
        "Melek gibi bir insandı!" Mevlit yemeği hazırlamaya gidiyormuş!
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        'Yasak aşk' katili aranıyor!
        'Yasak aşk' katili aranıyor!
        Kanser haberinin ardından Prens Harry İngiltere'de
        Kanser haberinin ardından Prens Harry İngiltere'de
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        ABD'de bir ilk: Anne, oğlunun gerçekleştirdiği katliamdan suçlu bulundu
        ABD'de bir ilk: Anne, oğlunun gerçekleştirdiği katliamdan suçlu bulundu
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        Yem karma makinesine kapılan bekçinin feci ölümü
        Yem karma makinesine kapılan bekçinin feci ölümü
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        Habertürk Anasayfa