Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig lideri Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alıyor. Sarı-lacivertliler, son 16 turunda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve maçla ilgili diğer detaylar haberimizde...
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Trendyol Süper Lig'de averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.
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GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maç saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek.
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Sarı-lacivertli takım, kupanın 5. turunda Adanaspor'u 6-0 yenerek son 16 turuna çıktı. Gaziantep ise 3. turda Efeler 09'u, 4. turda Etimesgut Belediyespor'u ve 5. turda ise Bodrum FK'yı saf dışı bırakmıştı. İki ekibin bu sezon Trendyol Süper Lig'de yaptığı maçları Fenerbahçe, 2-1 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.
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FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
- 6
İrfan Can Eğribayat
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- 7
Mert Müldür
- 8
Serdar Aziz
- 9
Bonucci
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- 10
Oosterwolde
- 11
Krunic
- 12
Zajc
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- 13
İrfan Can Kahveci
- 14
Mert Hakan Yandaş
- 15
King
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- 16
Batshuayi