Yazarlardan Galatasaray'ın yeni transferini yorumladı: Carlos Vinicius...

Osman Şenher: Halil Dervişoğlu ise çok koşuyor, iyi niyetle çalışıyor, arkadaşlarına pas veriyor ama son vuruşlarda başarı oranı sıfır. Bandırmaspor karşısında en az dört gollük pozisyonu harcadı. Vinicius ise son vuruşlarda çok ağır ama buna rağmen yine de golünü atmayı başardı. Şu an için Galatasaray'a ilaç olamaz. Belki ilerleyen haftalarda arkadaşlarına alışınca golcü hüviyetini gösterir.