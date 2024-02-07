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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yazarlardan Galatasaray'ın yeni transferini yorumladı: Carlos Vinicius... - Galatasaray Haberleri

        Yazarlardan Galatasaray'ın yeni transferini yorumladı: Carlos Vinicius...

        Galatasaray'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius, Bandırmaspor maçında ağları havalandırdı ve ilk maçında gol attı. Spor yazarları, Brezilyalı futbolcunun performansını değerlendirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.02.2024 - 10:14 Güncelleme: 07.02.2024 - 10:14
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        • 1

          Galatasaray´ın ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Fulham´dan sezon sonuna kadar kiraladığı Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

        • 2

          Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor mücadelesiyle birlikte parçalı formayı ilk kez giyen 28 yaşındaki Brezilyalı, Galatasaray taraftarı önünde ilk 11´de yer aldı.

        • 3

          Vinicius çıktığı ilk maçta fileleri havalandırmayı da başardı. 90+5. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Tete'nin pasında kale önünde topla buluşan Vinicius meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 4-2 yaptı. Spor yazarları, Galatasaray'ın yeni transferini yorumladı:

        • 4

          "ICARDI İLE OYNADIĞINDA..."

          Levent Tüzemen (Fotomaç): Gözüm Vinicius üzerindeydi… Brezilyalı golcü, ilk maçında sürekli pozisyonları takip etti, mücadeleden kaçmadı, Halil Dervişoğlu bazı pozisyonlarda pas verseydi Brezilyalı golcü bunları değerlendirirdi.

        • 5

          Levent Tüzemen: Attığı gol de pozisyon takipçiliğinin eseriydi. Okan Hoca, ideal kadroyu sahaya sürdüğünde özellikle Vinicius, Icardi ile birlikte oynadığında daha verimli olacaktır. Özellikle duran toplarda uzun boyunun avantajını kullanacağı gibi Sanchez ve Icardi gibi oyunculara da kafa vuruşlarında alan yaratacaktır.

        • 6

          "GECENİN KAZANIMLARINDAN"

          Serkan Akcan (Fanatik): Türkiye Kupası maçları Okan Buruk için kadrodaki tüm seçenekleri görme seanslarına dönüyor doğal olarak. Merakla beklenen yeni transfer Vinicius’un performansıydı. Icardi standartlarına alışmış bir takımın santrforu olmak elbette kolay değil ama Vinicius’un atletizmi, oyun bilgisi, pozitif enerjisi ve ilk maçında golle tanışması gecenin Okan Buruk adına kazanımlarından biriydi.

        • 7

          "ŞU AN İÇİN İLAÇ OLAMAZ"

          Osman Şenher (Milliyet): Okan hoca bütün futbolcularını görmek istedi. Forvette yeni transfer Vinicius ile Halil ne yapacaklar? İşin doğrusu hepimiz bunu merak ediyorduk. Ne yaptılar diye sorarsınız, Brezilyalı oyuncu iki antrenmanla bu maça çıktı. Dün gece gördüğüm kadarıyla çok çalışıp kendini geliştirmesi lazım.

        • 8

          Osman Şenher: Halil Dervişoğlu ise çok koşuyor, iyi niyetle çalışıyor, arkadaşlarına pas veriyor ama son vuruşlarda başarı oranı sıfır. Bandırmaspor karşısında en az dört gollük pozisyonu harcadı. Vinicius ise son vuruşlarda çok ağır ama buna rağmen yine de golünü atmayı başardı. Şu an için Galatasaray'a ilaç olamaz. Belki ilerleyen haftalarda arkadaşlarına alışınca golcü hüviyetini gösterir.

        • 9

          "ŞEHRİ BİLE GÖREMEDİM"

          Carlos Vinicius maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. İlk maçımız, ilk gol. Kendi taraftarımızla birlikte olduk. Takım arkadaşımla bir sevinç yaptık, çok mutluyum." dedi.

        • 10

          Vatandaşı Tete hakkındaki soruyu da yanıtlayan Vinicius, "Gelmeden önce Tete'nin burada olduğunu düşünerek geldim. Gol sevinci daha önceden düşündüğümüz bir şeydi. Golü attım ve bunu yapabildik." ifadelerini kullandı.

        • 11

          Carlos Vinicius transfer süreciyle ilgili ise, "Hızlı gelişen bir süreç oldu. Şehri bile görmeye fırsatım olmadı. Takım arkadaşlarım sıcak bir şekilde karşıladı. Sezonun geri kalanını iyi bir şekilde geçireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

        • 12
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