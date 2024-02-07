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        Haberler Gündem 3. Sayfa Edirne'de Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde Volkan K., kadın doktoru defalarca yumrukladı! Suçluya ev hapsi yeter mi? - güncel Edirne haberleri

        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?

        Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 45 yaşındaki Volkan K., annesinin ölüm haberini veren kadın doktor B.B.Ö.'yü yumrukladı. O anlar kameraya yansırken, alkollü olduğu belirlenen hasta yakını gözaltına alındı. Volkan K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:08 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:15
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        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
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        Edirne'de olay, dün sabah Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahili yoğun bakım servisi önünde meydana geldi.

        BİR SÜREDİR KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

        DHA'da serviste görevli asistan doktor B.B.Ö., bir süredir kanser tedavisi gören hastanın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine durumu oğlu Volkan K.'ye (45) haber verdi.

        DEHŞET ANLARI KAMERAYA DA YANSIDI

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        Annesinin ölüm haberini alan Volkan K., doktor B.B.Ö.'yü yumrukladı. Güvenlik görevlileri araya girerken; hastane yönetimi 'beyaz kod' bildiriminde bulundu.

        1.30 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        Hastaneye gelen polis ekipleri, Volkan K.'yi gözaltına aldı. Volkan K.'nin yapılan kontrolünde, 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        EV HAPSİYLE CEZALANDIRILDI

        Volkan K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırıldı.

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        #edirne
        #Son dakika haberler
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