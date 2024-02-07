En yaşlı ve en genç iller hangileri?
TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2022 yılında 33,5 olan ortanca yaş, 2023 yılında 34'e yükseldi. Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı oluyor. Ortanca yaş, nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden birisi olarak kabul ediliyor. İşte Türkiye genelinde en yüksekten en düşüğe illerin ortanca yaşları...
Giriş: 07.02.2024 - 12:32 Güncelleme: 07.02.2024 - 13:06
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