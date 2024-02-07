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İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük şehirlerinde ciddi bir ulaşım sorunu uzun bir süredir gündemde. İstanbul’da hem taksi müşterileri hem de taksi emekçisi olan şoförler bu sorundan şikayetçi.

Müşteriler araç bulamamaktan, kısa mesafe için yolcu alınmamasından, şoförlerin müşteri seçmesinden şikayet ederken; sürücüler de ücretlerin yeterli derecede artmamasından ve trafik yoğunluğundan dem vuruyorlar. Bu sorunun çözülmesi içinse alternatif ve kanıtlanmış bir çözüm olarak “Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği”nin Türkiye’de hayata geçirilmesi gerekliliği son dönemde öne çıkıyor.

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“TAKSİ KULLANIMINI AZALTMAZ, VERGİ KAZANCINI VE İSTİHDAMI ARTIRIR”

TAG uygulaması ile paylaşımlı yolculuk deneyimi sunan Martı’nın kurucusu ve CEO’su Oğuz Alper Öktem ise ulaşım sorununun, bu gibi paylaşımlı yolculuk uygulamaları ile kolayca çözülebileceğini vurguluyor. Konu hakkında sorularımızı yanıtlayan Öktem, şöyle konuştu:

“Taksi emekçisi sürücüler, her gün kontak çevirdiği anda mesaiye 4.000 TL borçla başlıyorlar. Öncelikle, kazandıkları parayla taksi plakası sahiplerine ve aracı galerilere borçlarını ödemeleri gerekiyor. Ancak, borçları ödedikten sonraki kazançları kendilerine kalıyor. Bunun içinse günde 12-14 saat aralıksız çalışmaları gerekiyor. Bu hiç insani bir durum değil. Şartları karşılayan taksi emekçisi kardeşlerimiz de bizim uygulamamıza katılabilecek ve TAG sürücüsü olabilecekler. Çok daha insani şartlarda, aynı esnaf kurye sisteminde olduğu gibi mesai saatlerini kendileri belirleyebilecek ve kayıtlı bir sistemin içine dahil olarak kazançlarını artırabilecek, vergilerini de şeffaf bir şekilde ödeyebilecekler. Böylelikle sistem hem istihdama katkı sağlayacak, hem de devletin milyarlarca liralık vergi kaybını önlediği gibi şu anda tamamen kaçak olan bir vergi kalemi yaratacak. Öte yandan sarı taksiler için korunacak bazı imtiyazlar ve taksi sayısının sabit tutulması halinde, sanılanın aksine taksi plakalarının değeri düşmeyecek ve sarı taksi kullanımı ise azalmayacak. Örneğin, New York'ta yapılan düzenlemeler sayesinde, paylaşımlı yolculuk uygulamalarının kullanıma girmesi istihdama 2-3 puanlık bir katkı sağladı ve sarı taksi kullanımında azalma olmadığını gösterdi."

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“YÖNETMELİK TÜM TARTIŞMALARI ORTADAN KALDIRACAK”

Uzun bir süredir Martı TAG ve taksiciler arasında yaşanan vergisiz kazanç iddiaları üzerine yanıt veren Oğuz Alper Öktem, şunları söyledi: “Martı olarak TAG’da daha bir kuruş gelir elde etmedik. Müthiş bir yatırım yapıyoruz ve bunu, ülkemizin ulaşım sorununun çözülmesi ve vatandaşlarımızın çağdaş, güvenli, sürdürülebilir bir ulaşım alternatifine kavuşmaları için yapıyoruz. Dünyanın her yerinde bu tip sorunlar ve ulaşım problemleri Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği ile çözülüyor ve çözüldü. G20 ülkeleri arasında bu yönetmeliğe sahip olmayan tek ülke Türkiye kaldı. Avrupa’da bu yönetmeliğin olmadığı tek ülke yine biziz. Kişi başı GSMH’sı 2000 doların üstünde olan ülkeler arasında da yine yönetmeliği olmayan tek ülkeyiz. Biz yakın zamanda bu yönetmeliğin devreye alınacağını ve tüm sorunların bu yönetmelik ile ortadan kalkacağına inanıyoruz. Sürücüler de kazanç sağlarken bu yönetmelik sayesinde vergilendirilmiş bir kazanca sahip olacaklar ve tartışmalar da son bulacak.”

“GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA TUTUYORUZ”

Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği şu anda yürürlükte olmasa da TAG’da güvenliğin uluslararası yönetmeliklere uygun olarak sağlandığının altını çizen Öktem, “Bütün yolculuklar ve yolcu ve sürücü bilgileri dijital olarak kayıt altına alınıyor. Bu sayede bugüne kadar TAG ile gerçekleşen milyonlarca yolculukta tek bir çanta ya da telefon kayıp vakası bile yaşanmadı,” diye konuştu. TAG ile aracını paylaşanların belli güvenlik standartlarına uymaları çok önemli olduğunu hatırlatan Öktem, aracını paylaşmak için başvuran herkesin TCKN, ehliyet, ruhsat ve sabıka kaydı gibi kontrolleri detaylıca yapıldığını, ek olarak uygulama üzerinden düzenli olarak özçekim yapan sürücülerin sistemdeki fotoğrafı ile yüklenen özçekimlerinin karşılaştırıldığını, eşleşme sağlanamaması durumunda sürücünün yolculuk başlatmasının engellendiğini vurguladı.