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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Yıl sonuna kadar deprem bölgesinde 200 bin konutun teslimini yaparak acil ihtiyaçları gidermiş olacağız.

Tarih boyunca büyük medeniyetlerin merkezlerinden biri olarak Urfa bölgesinin bizim kalbimizde ayrı bir yeri var. Demokrasi ve kalkınma adımlarının en güzel örneklerini hayata geçirmeye özen gösterdik. Devleti yönetimi tecrübesiyle öne çıkan arkadaşlarımızı şehrimizde görevlendirerek çalışmaların eksiksiz ve süratle yürümesini sağladık.

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Aramıza kimseyi sokmamamız, basireti bırakmamamız gerekiyor. Çok mübarek olan bu şehir aynı zamanda içinde pek çok zorlukları barındıran bir yapıya sahip. Biz sizlerin iradesine hürmetten asla taviz vermeden şehrin hep ileri gitmesi için ne gerekiyorsa yapmaya gayret ettik.

"YOLUNU DEĞİŞTİRENLER KENDİ BİLİR"

Şanlıurfa'nın isminin arkasına saklanıp, kendi ajandaları, kendi bireysel hesapları peşinde koşanlardan olmadık. Hepimiz beşeriz, elbette hatalarımız çıkabilir. İhlasımızı ve şehrimize kazandırdıklarımızı kimse inkar edemez.

Pek çok aday adayı arasından şehrimize en iyi hizmeti yapacak, katkı verecek isimlerle 31 Mart'ta sizlerin huzuruna çıkmaya çalıştık. Artık hepimize düşen görev, önce adaylarımızın seçilmesini ardından şehrimize en güzel hizmetlerin getirilmesini sağlamaktır.

Geçmişte bizimle yürüyüp yolunu değiştirenlerin tercihleri kendilerini ilgilendirir. Bizim bu tür tartışmalarla ne zamanımız ne enerjimiz var. Hep birlikte işimize bakacağız. Mesele şehrimize eser kazandırmaksa, milletimize hizmet etmekse üzerimize kimseyi tanımıyoruz. Kimsenin bizi kendi kısır tartışmaları içine çekmesine izin vermeyiz.

Hedefimiz 31 Mart'ta sandıkları patlatarak Şanlıurfa'yı ilçeleriyle Türkiye Yüzyılı'naYüzyılı'na hazırlamak, adımlarını atmaktır.

"BÜTÜN OYUNLARI BOZDUK"

Türkiye ne zaman önündeki fırsatları değerlendirerek gelişme, kalkınma hızını artırsa hemen kirli senaryolar devreye giriyor. 2023 hedeflerimizde büyük atılımı hayata geçirmiştik. Bu atılım Gezi olayları ve ardından gelenlerle kesilmeye çalışıldı. FETÖ'nün darbe girişimi bunun bir parçasıydı. PKK gibi terör örgütlerinin devreye sokulması bunun parçasıydı. DEAŞ'ın üzerimize salınması bu oyunun bir parçasıydı. Teröristan bu oyunun bir parçasıydı. Ekonomimizi çökertmek için yapılan operasyonlar bu oyunun parçasıydı. Milletimizle omuz omuza vererek bu oyunları birer birer bozduk.

CHP'nin yöneticileri lafa gelince Cumhuriyet'in kurucu partisi olmaktan dem vururlar. İşlerine geldikçe Cumhuriyetimizin banisini istismar ederler. Gerçekte uzunca bir süredir ülkenin ve milletin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşımaktan, beşinci kol operasyonlarına alet olmaktan geri durmazlar. Bu parti ülkemize yönelik bir toplumsal kaos operasyonu olan Gezi olaylarına sahip çıktı. FETÖ ihanet çetesinin montaj kasetlerini Meclis'e taşıyarak darbe girişimine ortak oldu. Bu parti sınırlarımıza dayanan PKK/YPG terör örgütü mensuplarını sahiplenerek Cumhuriyetimizi hiçe saydı. 15 Temmuz'da darbeci tanklarına alkış tutarak milli iradeye ihanet etti. Bu parti uzunca bir süredir yerli ve milli siyasi teşekkülün yapmaması gereken ne varsa yaptı, hala yapıyor.

CHP siyasi mihengini kaybetmiş, yörüngeden savrulan bir partiye dönüşmüştür. Türkiye üzerinde hesabı olan herkesin kullanabileceği bir aparat haline gelen CHP'nin durumu, İstanbul'daki son terör saldırısıyla ortaya çıkmıştır.

Bu saldırıyı yapanların en büyük hamisi Genele Başkanı olmak üzere CHP yöneticileridir. Özgür efendi genel başkan seçildiği kongre kürsüsünden selam gönderdi. CHP yöneticilerinden bazıları eylemi yapan teröristleri savunmak için Meclis'e verdikleri soru önergeleri bile var. Bu parti uzunca bir süredir PKK'nın siyasi uzantılarıyla yoldaşlık yapıyor. İktidara gelebileceklerini zannediyorlar. Halbuki terör örgütleri de iç ve dış uzantıları da CHP'yi koçbaşı olarak kullanmaktadır. Siyasette rotasını kaybeden CHP, Türkiye'ye dair hesabı olan tüm odakların oyuncağı olmuştur. Asıl suç siyasi kariyerleri uğruna kendini kullandıran CHP yönetimidir.

"CHP ADETA BİR İÇ SAVAŞ YAŞIYOR"

Dört duvar arasında kendince siyasetçilik oynuyor. CHP'nin girdiği bu yolun ne kendisi ne demokrasimiz için hayırlı olmadığı ortadadır. CHP kendi bünyesinde adeta bir iç savaş yaşıyor. Bizim temennimiz bu sürecin sonunda CHP'nin mevcut halinden kurtularak Türk demokrasisine yakışır bir muhalefet partisine dönüşmesidir.

Cumhur İttifakı ülkemiz siyasi birikimine önemli katkılar sağlıyor. Şanlıurfa başta olmak üzere şehirlerimizin tamamında alacağımız neticeyle milletimizi eser ve hizmetleri vermeyi sürdüreceğiz."