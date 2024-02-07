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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray stadının zemini korkutmuştu... Oyuna etkisi yok - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray stadının zemini korkutmuştu... Oyuna etkisi yok

        Galatasaray'ın Bandırmaspor ile oynadığı müsabakada zeminde yer alan 'kahverengi bölümler' sarı-kırmızılı kulübün tepkisini çekerken, zeminde oyunu etkileyen bir sorun olmadığı öğrenildi.

        Giriş: 07.02.2024 - 15:13 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:28
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        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
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        Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor ile oynadığı maçta zeminde yer alan 'kahverengililikler' gündeme geldi. Sarı-kırmızılı taraftarların bir kısmı zemindeki bu görüntüler nedeniyle tepki gösterirken zeminin mevcut durumunun oyuna herhangi bir etkisinin olmadığı öğrenildi.

        Mimari açıdan vazgeçilen kapalı stadyum tiplerinden birinin örneği olan Galatasaray Stadı'nın zemini, doğal güneş ışığını az görürken kış aylarında zemine vuran doğal ışık neredeyse sıfıra düşüyor. Bu nedenle doğal çimlerde doku, güç ve direnç kaybı yaşanabiliyor ve 'kahverengilik'ler görülebiliyor.

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        2021'DE DOĞAL ÇİMDEN HİBRİT ÇİME GEÇİLDİ

        Daha önce Cluj ve Kasımpaşa gibi müsabakalarda yağışlar sonrasında zemin sorunu yaşayan Galatasaray, 2021 yılında drenaj sistemini değiştirmişti. Vakumlu ve hava üflemeli drenaj sistemiyle yağış kaynaklı su tahliyesini hızlandıran bu sistemle birlikte yine 2021 yılında zemin doğal çimden hibrit çim sistemine geçirilmişti.

        Kış aylarında doğal çimi besleyen güneş ışınlarının azalması, doğal çimlerde hastalığa neden olurken hibrit çim uygulaması ise bu dönemlerde çimin az ve güçsüzken görevini yapmakta ve sorunu sadece presentasyonda yani görüntüde tutuyor. Bandırmaspor müsabakasındaki söz konusu kahverengi görüntülerin, oyun akışına herhangi bir olumsuz etkisinin bulunmadığı tespit edildi.

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