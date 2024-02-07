Koalisyon çalışmalarında çatlak! Geert Wilders Hollanda Başbakanı olabilecek mi?

Hollanda'da Kasım ayı sonunda yapılan erken seçimden büyük bir zaferle çıkan aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in yeni hükümet kurma şansı azalıyor. Wilders, koalisyon ortağı olması muhtemel üç adaydan birinin çekilmesiyle hayal kırıklığına uğradı.

Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) lideri Pieter Omtzigt, kamu maliyesindeki fikir ayrılıkları sebebiyle koalisyon müzakerelerinden çekildi.

"İNANILMAZ BİR HAYAL KIRIKLIĞI"

Bu kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Wilders, "İnanılmaz derecede bir hayal kırıklığı. Hollanda bu kabineyi istiyor ve biz bugüne kadar tartışırken şimdi Pieter Omtzigt havlu atıyor. Bunu hiç anlamıyorum."

Hollanda medyası, "iyi yönetim" ve "farklı siyaset yapma" sözüyle seçime giren NSC'nin kamu maliyesinin durumuyla ilgili gizli brifingleri karşısında şoke olduğunu bildirdi.