Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 7 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi müşteki Celal Mahmutyazıcıoğlu ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

AA'da yer alan habere göre duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Bakırköy'deki bir daire satışındaki para farkı nedeniyle müşteki Suphi Malgaz ile sanıklar Kerem Öztürk ve Gökhan Karakan arasında husumet başladığını anlattı.

Bunun üzerine bir restoranda Malgaz'ın arkadaşı olan maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sanıklar Seccad Yeşil ve Kadir Yasak'ın da bulunduğu görüşmede anlaşma sağlandığı belirtilen mütalaada, görüşme sonrasında sanıklar Seccad Yeşil ve Kadir Yasak'ın maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun tavırlarından kendilerini küçük düşürülmüş hissettikleri aktarıldı.

Mütalaada, olay günü olan 27 Ocak 2022'de sanık Kadir Yasak'ın maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu restoranda gördüğü belirtilerek, sanık Yasak'ın diğer sanıklardan Abdulkadir Kara'dan aldığı silahla olay yerine gittiği ifade edildi.

Burada sanık Kadir Yasak'ın kendisine hakaret edip etmediğini ve arkasından konuşup konuşmadığını sorduğu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun küfür ettiği anlatılan mütalaada, Yasak'ın da bunun üzerine silahla ateş ettiği belirtildi.

Mütalaada, sanık Ali Yasak'ın da maktulü tutarak mukavemetini kırdığı ifade edilerek, açılan ateş sonucu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğü kaydedildi.

Sanık Kadir Yasak'ın eyleminin öldürme suçunu oluşturduğu, Ali Yasak'ın eyleme fail olarak iştirak ettiği belirtilen mütalaada, restoranda bulunan sanıklar Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'ın ise suça yardım ettikleri anlatıldı.

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İSTENEN CEZALAR

Mütalaada, sanıklar Ali Yasak ve Kadir Yasak'ın Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan onikişer yıldan onsekizer yıla, yine sanık Kadir Yasak'ın müşteki Murat Bilmez'e yönelik "silahla yaralama" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıklar Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürmeye yardım etme" suçundan altışar yıldan dokuzar yıla kadar hapis cezası istenen mütalaada, sanık Abdulkadir Kara'nın da "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanık Gökhan Karakan'ın "yağmaya teşebbüs etme" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla , sanık Kerem Öztürk'ün de "yağmaya teşebbüs etmeye azmettirme" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen mütalaada, sanık Batuhan Aldatmaz'ın "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından toplam 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması gerektiği belirtildi.

Mütalaada, 9 sanığın "suçluyu kayırma” suçundan altışar aydan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, 3 sanığın ise tüm suçlardan beraati istendi.

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"KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNU KABUL ETMİYORUM"

Mütalaaya karış söz alan sanık Ali Yasak, "Mütalaaya katılmıyorum. Amacımı başından beri söylüyorum, savunmamı daha sonra yapacağım." dedi.

Sanık Kadir Yasak da "Kasten öldürme suçunu kabul etmiyorum. Baş fail olarak ne yaptığımı ben de biliyorum, tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Müşteki ile bazı sanıkların avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Avukatların süre taleplerini kabul eden mahkeme duruşmayı erteledi.