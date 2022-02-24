Rusya: Ukrayna'nın hava savunma varlıkları devre dışı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, Ukrayna askerlerine "Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün" çağrısında bulundu.

Pek çok bölgede patlama sesleri duyulurken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren seslerinin duyulduğu ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın hava savunma varlıklarını ve üslerini devre dışı bıraktığını söyledi. Bakanlık uçağının düşürüldüğü yönündeki haberleri de bir kez daha yalanladı.