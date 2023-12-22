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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rıza Çalımbay: 2 maçlık bir antrenör değilim - Beşiktaş Haberleri

        Rıza Çalımbay: 2 maçlık bir antrenör değilim

        Beşiktaş'ta görevine son verilen teknik direktör Rıza Çalımbay basın toplantısı düzenledi ve yaşanan süreci anlattı: "Sözleşmemi 2 maç daha uzatmak istediler. Ben 2 maçlık bir antrenör değilim. Ben oraya 2 günlük, 1 aylık gelmem. Aldığımız takım ligden kopmuş, Avrupa'dan elenmiş... Onunla uğraştık. Samet ağabey ve Feyyaz, 2 maç devam etmemi istediler. Sonra sözleşme için oturacağımızı söylediler. Onlara güvendim ve 2 maçlık imza attım. Lugano maçına giderken, avukatıma 'İmza atmazsanız, sözleşme feshedeceğiz' diye kağıt gönderdiler."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 13:58 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:34
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        "2 maçlık bir antrenör değilim"
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        Beşiktaş'la yollarını ayıran teknik direktör Rıza Çalımbay, düzenlediği basın toplantısıyla merak edilen sorulara yanıt verdi.

        Rıza Çalımbay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

        Biz Beşiktaşlıyız. Başka hiçbir kulübe gitmedim, sadece Beşiktaş forması giydim. Kısa bir süre antrenörlük yaptık. Olaylı şeyler oldu. Kısa kısa cevaplar vereceğim.

        "MERT GÜNOK'TAN ÖZÜR DİLERİM"

        Dünkü maçtan sonra Mert kardeşimiz hakkında yanlış bir söz söyledim. Yanlış derken, maçtan çıktıktan sonra çok sinirlenmiştim. En iyi oynadığımız maçlardan biriydi, hatalarımızdan gol yedik. Kendisi hakkında yanlış sözler söyledim. Ondan özür diliyorum.

        "2 MAÇLIK ANTRENÖR DEĞİLİM"

        Ahmet Nur Çebi 'Beşiktaş'ın ihtiyacı var, gel' dedi. Kongreye kadar 3 haftalık konuştuk. Para konuşmadık. Zaten onun istediği 3 maçtı, o 3 maçı en iyi şekilde geçtik. Samet Aybaba ve Mehmet Özdilek ile görüştüm. Takımla ilgili bilgileri verdim. Hasan Arat ve Serdal Adalı, 'Rıza Hoca ile devam edeceğiz' dediler. Sonra göreve devam ettik. Bir süreç vardı, onu sonra öğrendim. Ahmet Nur Çebi'nin bize yaptığı sözleşme 2024'ün Haziran ayına kadardı. '15 gün içerisinde yeni gelen yönetim feshedebilir' maddesi vardı.

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        Samet ağabey ve Feyyaz geldiğinde mutlu olduk. Beraber oynadık biz. Sonra ayın 27'sinde mukavele bitecek diye konuşuldu. Üzüldüğüm şeylerden biri, bu kadar şey çıkarken; 'Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür. Sonuna kadar gideceğiz' diye bir şey çıkmadı. Tevfik Yamantürk, Divan Kurulu'nda '1.5 yıl kalması gerekir' dedi ama Hasan Arat'tan bir şey çıkmadı. Üzüldüğüm bir diğer konu, Hasan Arat ile hiç konuşmadık, görüşmedik.

        Sözleşmemi 2 maç daha uzatmak istediler. Ben 2 maçlık bir antrenör değilim, çok iyi antrenörlük yapan, başarıları olan biriyim. Ben oraya 2 günlük, 1 aylık gelmem. Sadece Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu için elimi taşın altına koydum. Aldığımız takım ligden kopmuş, Avrupa'dan elenmiş... Onunla uğraştık.

        "AVUKATIMA FESİH KAĞIDI YOLLADILAR"

        Samet ağabey ve Feyyaz, 2 maç devam etmemi istediler. Sonra sözleşme için oturacağımızı söylediler. Onlara güvendim ve 2 maçlık imza attım. Lugano maçına giderken, avukatıma 'İmza atmazsanız, sözleşme feshedeceğiz' diye kağıt gönderdiler. Bunu kimseye söylemedim. Çok üzüldüm. Para için gelmedim ben. Ahmet Nur Çebi zaten sözleşmede önlerini açmış.

        "ONLARIN İSTEDİĞİNİ YAPMADIM"

        Dün gece Samet ağabey ve Feyyaz, tesise geleceğini söyledi. Sonra onlar gelmedi, 3 yönetici geldi. Onlarla konuştum. Gece 01:00'de bir şey yapmam. Sabah basın toplantısında bırakırım' dedim. Onlar direttiler, kabul etmedim.

        Onlar da hemen yazmışlar ayrıldık diye. Onların dediğini yapmadım. Yanlış şeyler yazıldı. Benim gitmemi çok isteyen oldu. Ancak başkan, yönetici, Samet ağabey bir tane açıklama yapmadı. Beşiktaş için 2 maç gelirim ama antrenörlük kariyerimde yapmam.

        "ÜÇLÜ FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORSAN BERABER GİTMEN GEREKİYOR"

        Feyyaz Hoca benim hem yardımcımdı hem takım arkadaşımdı. Samet abi hem kaptanımdı, hem beraber oynuyorduk. Bundan güzel şey olmaz ki. Üçlü fotoğraf çektiriyorsan beraber gitmen gerekiyor.

        5 OYUNCUNUN KADRO DIŞI KALMASI

        Samet ağabey 'Biz 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktık' dedi. 'Biz' diyor ben yokum yani. 'İyi hayırlı olsun' dedim. Olay bitmiş yani. Benim fikrim alınmadan böyle bir karar alınıyor. Dün akşam yöneticilere söyledim, onlar da 'Samet Hocalar o kararı aldı' dediler. 5 kadro dışı içerisinde, benim de kadro dışı kalmasını düşündüğüm isimler vardı. Sıkıntı yaşadığımız oyuncular vardı. Ben hiçbir kulüpte kadro dışı bırakmadım.

        "HASAN ARAT İŞİME SAYGI DUYACAK!"

        Başkanımız Hasan Arat'a ben nasıl saygı duyuyorsam o da benim işime saygı duyacak. Herkes işini bilecek, saygılı olacak. Basında çıkan isimleri tekzip etmiyorlarsa, oyuncularımız bile o zaman 'hocamız zaten gidecek' der. Antrenörü bu duruma getirmemeleri lazım. Hasan Arat, Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek diyor. Tamam yönet, Beşiktaşlıyız işte. 4-5 maçta giden antrenör gördünüz mü?

        Yeni hoca kim olacak?
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        GEDSON FERNANDES

        Maçtan önce doktor 'Gedson oynayabilir' dedi. Bende Gedson'u çağırdım ve durumunu sordum. 'Bundan önce 3 kere sakat oynadım, yine tekrarladı. Bu kez oynamam' dedi. Sonra Samet ağabeye durumu anlattım ve 'İsterseniz siz konuşun' diye aktardım. Aynılarını ona da söyledi. Yeniden sakatlanmaktan korktu. Sözlerim yanlış anlaşıldı.

        "BEŞİKTAŞLI GİBİ DURDUM BEN!"

        Ben Beşiktaşlıyım. Başkaları gibi başka takımlara gidip, dönmedim. Camiaya kırgınlığım yok. Bende tecrübe de var, bazı şeyleri görmemezlikten gelirim. Beşiktaş'ın tutkusu bizde çok büyüktür. Beşiktaş'ın duruşu vardır, ben öyle durdum. Ama bazıları durmadı! Asla pişman değilim. Şimdi isteseler yine giderim ama böyle davranırlarsa gitmem. Bazı şeylerin olmaması gerekiyordu.

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