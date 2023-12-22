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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta ilk yarı bitmeden 3. ayrılık! Yeni hoca kim olacak? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta ilk yarı bitmeden 3. ayrılık! Yeni hoca kim olacak?

        Beşiktaş'ta dün alınan Alanyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılar, ligde daha ilk devre bitmeden 3. hocasını gönderirken gözler de yeni adaylara çevrildi

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 22.12.2023 - 11:37 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:37
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        • 1

          Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, evinde Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

        • 2

          Siyah-beyazlılar, öne geçtiği maçta bireysel hataların kurbanı olurken maç sonunda teknik direktör Rıza Çalımbay ile de yollar ayrıldı.

        • 3

          Sözleşmesi 2 maçlığına uzatılan ve Hatayspor maçının ardından geleceği ile ilgili kesin kararın verileceği açıklanan Rıza Çalımbay, son maçını göremeden takımdan gönderilmiş oldu.

        • 4

          "DAHA FAZLA YIPRANMASIN"

          Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada "Değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

        • 5

          İLK YARI BİTMEDEN 3. HOCA GİTTİ

          Beşiktaş'ta Süper Lig'in ilk yarısı gitmeden 3. hoca da gönderilmiş oldu. Siyah-beyazlılar, bu süreçte Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalıştı.

        • 6

          İLK AYRILIK ŞENOL GÜNEŞ

          Beşiktaş'ın başında Süper Lig'de 7 maça çıkan Şenol Güneş, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Konferans Ligi elemelerinde 6 maçta 6 galibiyet alan Güneş, grup aşamasında çıktığı 2 maçta ise 1 yenilgi ve 1 beraberlik gördü.

        • 7

          BURAK YILMAZ'LA KISA SÜREN BİRLİKTELİK

          Güneş'in ardından göreve getirilen Burak Yılmaz ise Süper Lig'de sadece 4 maçta görev yapabildi. Yılmaz, bu maçlarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı. Genç çalıştırıcı, Konferans Ligi'nde de çıktığı 2 maçtan mağlup ayrıldı.

        • 8

          RIZA ÇALIMBAY BÜYÜK UMUTLARLA GELDİ AMA...

          Rıza Çalımbay, 10 Kasım 2023'te başladığı Beşiktaş teknik direktörlüğü görevinde 7 maça çıktı. Çalımbay, 5 Süper Lig maçında 2 galibiyet 2 mağlubiyet, 2 Avrupa maçında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Toplam 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

        • 9

          ŞİMDİ NE OLACAK?

          Beşiktaş'ta şimdi gözler yeni hocanın kim olacağına çevrildi. Siyah-beyazlılarda yönetim hummalı bir çalışma içerisinde.

        • 10

          Siyah-beyazlılarda Hatayspor maçına kimin çıkacağı ise merak konusu. Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba ya da altyapı hocalarından bir isim takımın başında yer alabilir.

        • 11

          YABANCI TERCİHİ AĞIR BASIYOR, SERGEN YALÇIN...

          Beşiktaş'ta yönetimin hoca konusundaki tercihinde yabancı adaylar öncelikte... Yerlide ise en büyük aday Sergen Yalçın. Siyah-beyazlılar, bütçe ve maliyete göre tercihini belirleyecek. Birçok ismi değerlendiren Beşiktaş yönetiminin gündemindeki isimler ise şöyle:

        • 12

          Bruno Genesio (Boşta)

        • 13

          Ruud van Nistelrooy (Boşta)

        • 14

          Laurent Blanc (Boşta)

        • 15

          Oliver Glasner (Boşta)

        • 16

          Hansi Flick (Boşta)

        • 17

          Jorge Sampaoli (Boşta)

        • 18

          Stanislav Cherchesov (Boşta)

        • 19

          Mircea Lucescu (Boşta)

        • 20

          Julen Lopetegui (Boşta)

        • 21

          Graham Potter (Boşta)

        • 22

          Lucien Favre (Boşta)

        • 23

          Giovanni van Bronckhorst (Rangers)

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