Beşiktaş'ta ilk yarı bitmeden 3. ayrılık! Yeni hoca kim olacak?
Beşiktaş'ta dün alınan Alanyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılar, ligde daha ilk devre bitmeden 3. hocasını gönderirken gözler de yeni adaylara çevrildi
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Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, evinde Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.
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Siyah-beyazlılar, öne geçtiği maçta bireysel hataların kurbanı olurken maç sonunda teknik direktör Rıza Çalımbay ile de yollar ayrıldı.
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Sözleşmesi 2 maçlığına uzatılan ve Hatayspor maçının ardından geleceği ile ilgili kesin kararın verileceği açıklanan Rıza Çalımbay, son maçını göremeden takımdan gönderilmiş oldu.
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"DAHA FAZLA YIPRANMASIN"
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada "Değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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İLK YARI BİTMEDEN 3. HOCA GİTTİ
Beşiktaş'ta Süper Lig'in ilk yarısı gitmeden 3. hoca da gönderilmiş oldu. Siyah-beyazlılar, bu süreçte Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalıştı.
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İLK AYRILIK ŞENOL GÜNEŞ
Beşiktaş'ın başında Süper Lig'de 7 maça çıkan Şenol Güneş, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Konferans Ligi elemelerinde 6 maçta 6 galibiyet alan Güneş, grup aşamasında çıktığı 2 maçta ise 1 yenilgi ve 1 beraberlik gördü.
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BURAK YILMAZ'LA KISA SÜREN BİRLİKTELİK
Güneş'in ardından göreve getirilen Burak Yılmaz ise Süper Lig'de sadece 4 maçta görev yapabildi. Yılmaz, bu maçlarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı. Genç çalıştırıcı, Konferans Ligi'nde de çıktığı 2 maçtan mağlup ayrıldı.
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RIZA ÇALIMBAY BÜYÜK UMUTLARLA GELDİ AMA...
Rıza Çalımbay, 10 Kasım 2023'te başladığı Beşiktaş teknik direktörlüğü görevinde 7 maça çıktı. Çalımbay, 5 Süper Lig maçında 2 galibiyet 2 mağlubiyet, 2 Avrupa maçında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Toplam 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
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ŞİMDİ NE OLACAK?
Beşiktaş'ta şimdi gözler yeni hocanın kim olacağına çevrildi. Siyah-beyazlılarda yönetim hummalı bir çalışma içerisinde.
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Siyah-beyazlılarda Hatayspor maçına kimin çıkacağı ise merak konusu. Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba ya da altyapı hocalarından bir isim takımın başında yer alabilir.
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YABANCI TERCİHİ AĞIR BASIYOR, SERGEN YALÇIN...
Beşiktaş'ta yönetimin hoca konusundaki tercihinde yabancı adaylar öncelikte... Yerlide ise en büyük aday Sergen Yalçın. Siyah-beyazlılar, bütçe ve maliyete göre tercihini belirleyecek. Birçok ismi değerlendiren Beşiktaş yönetiminin gündemindeki isimler ise şöyle:
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Bruno Genesio (Boşta)
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Ruud van Nistelrooy (Boşta)
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Laurent Blanc (Boşta)
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Oliver Glasner (Boşta)
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Hansi Flick (Boşta)
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Jorge Sampaoli (Boşta)
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Stanislav Cherchesov (Boşta)
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Mircea Lucescu (Boşta)
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Julen Lopetegui (Boşta)
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Graham Potter (Boşta)
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Lucien Favre (Boşta)
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Giovanni van Bronckhorst (Rangers)