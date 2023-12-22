Beşiktaş'ta ilk yarı bitmeden 3. ayrılık! Yeni hoca kim olacak?

YABANCI TERCİHİ AĞIR BASIYOR, SERGEN YALÇIN...

Beşiktaş'ta yönetimin hoca konusundaki tercihinde yabancı adaylar öncelikte... Yerlide ise en büyük aday Sergen Yalçın. Siyah-beyazlılar, bütçe ve maliyete göre tercihini belirleyecek. Birçok ismi değerlendiren Beşiktaş yönetiminin gündemindeki isimler ise şöyle: