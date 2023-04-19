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Son dakika haberi ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkemenin kararını iptal etti. Mahkeme, Halkbank'ın ABD’de ceza soruşturmasından muaf tutulması talebini reddetti

Giriş: 19.04.2023 - 17:37 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
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ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkemenin kararını iptal etti. Mahkeme, Halkbank'ın ABD’de ceza soruşturmasından muaf tutulması talebini reddetti.

AA'nın haberine göre, ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın yargı bağışıklığının olmadığına karar verirken, İstinaf Mahkemesinden Halkbank'ın daha önce davanın düşmesi için yaptığı başvuruyu tekrar gözden geçirmesini istedi.

ABD'de son yargı merci olan Yüksek Mahkeme, Halkbank'ın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında, hakkındaki davanın düşmesi talebiyle yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

Karara göre, Yüksek Mahkeme, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında Halkbank'ın ceza yargılamasından muaf olduğu itirazını reddetti.

Yüksek Mahkeme, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası"nın ceza hukuku davalarına uygulanamayacağına hükmetti ancak New York'taki istinaf mahkemesinden Halk Bankası'nın itirazını teamül hukukuna göre yeniden gözden geçirmesini istedi.

Halkbank, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" çerçevesinde hakkındaki davanın düşmesi talebiyle başvuruda bulunmuştu.

Yüksek Mahkeme, söz konusu başvuruyu değerlendirmek için ocak ayında tarafları dinlemişti.

Bankaya, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal" suçlaması yöneltiliyor.

HABERİN ARDINDAN BORSADA TAVAN YAPTI

Halkbank, ABD'den gelen bu haberin ardından borsada tavan yaptı. Güne 11,45 TL'de başlayan Halkbank (HALKB hissesi), 17.25 itibariyle 12,55 TL'ye ulaştı.

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