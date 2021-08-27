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ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole sempozyumunda yaptığı konuşmada güvercin mesajlar verdi. Fed Başkanı tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlamanın uygun olabileceğini ancak bunun doğrudan faiz artırım zamanlaması olmadığını söyledi.

TOPARLANMANIN HIZI BEKLENTİLERİ AŞTI

Salgından toparlanmanın hızının beklentileri aştığını belirten Jerome Powell, "Pandemi sonrası toparlanma eşit olmadı. Dayanıklı tüketim mallarında arzın üstünde artan talep enflasyonu yükseltti" dedi.

DELTA VARYANTI RİSK ANCAK HEDEFE İLERLİYORUZ

Delta varyantının risk oluşturduğunu ancak hedefe ilerlediklerini ifade eden Powell, "Fed politikası şu anda iyi konumlanmış durumda. Bence enflasyon için önemli ilerleme kriteri karşılandı. Dayanıklı tüketim mallarında arzın üzerinde artan talep enflasyonu yükseltti. Maksimum istihdama doğru net bir ilerleme var. Fiyat artışları belli başlı ürünlerde yoğunlaşıyor. Dayanıklı tüketim mallarında da fiyat baskısı azalacak. Ücret artışları verimlilik üzerinde kalırsa fiyat artışları görülebilir" dedi.

Enflasyonun geçici olduğunu ifade eden Powell sözlerine şöyle devam etti: ''Yüksek enflasyon problem olursa Fed kesinlikle tepki verir. Yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaştığımızı zaman gösterecek. Geçen yıl yaptığımız değişiklikler bize kolaylık sağladı. Toparlanmayla varlık alımlarını azaltmayı çoğu üye destekliyor"

ENFLASYON HEDEFİNE KALICI OLARAK ULAŞTIĞIMIZI ZAMAN GÖSTERİR

Temmuz toplantısında bu yıl içinde varlık alımlarının azaltılmasına başlanmasının iyi olabileceğini düşündüğümü ifade ettiğini hatırlatan Powell ''Temmuz toplantısında bu yana istihdam konusunda daha fazla ilerleme oldu, bununla beraber delta varyantı da daha fazla yayıldı. Gelen verileri ve gelişen riskleri değerlendirirken dikkatli olacağız. Varlık alımının azaltımı ve hızı faiz artırımının zamanlaması konusunda doğrudan bir işaret içermeyecek. Fed faiz oranlarını tam hedeflere yaklaşana kadar sıfıra yakın tutacağız. Yüzde 2 enflasyona sürdürülebilir temelde ulaşılıp ulaşılamadığını zaman söyleyecek. Bugünkü zorluklara rağmen ABD ekonomisini pandemi öncesindekine benzer istihdama giden bir patikada'' diye konuştu.

VARLIK ALIMLARINI BU YIL AZALTMAYI ÇOĞU ÜYE DESTEKLİYOR

Powell, toparlanmayla varlık alımlarını azaltmayı çoğu üyenin desteklediğini vurguladı.

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