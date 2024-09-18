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        Haberler Gündem 3. Sayfa Narkoçelik-39 operasyonu ile 293 şüpheli yakalandı! | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Narkoçelik-39 operasyonu ile 293 şüpheli yakalandı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 44 ilde düzenlenen 'NARKOÇELİK-39' operasyonlarında 470 kg uyuşturucu madde ve 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 293 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 08:08 Güncelleme: 18.09.2024 - 09:27
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        Narkoçelik-39 ile 293 şüpheli gözaltında!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 44 ilde "Narkoçelik-39"operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

        Operasyonlarda 470 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, 293 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

        Yerlikaya, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince 681 ekip, 1876 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

        Açıklamasında "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız." ifadesini kullanan Yerlikaya, illere göre operasyonların detaylarını da paylaştı.

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        #uyuşturucu operasyonu
        #Son dakika haberler
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