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        Haberler Gündem Güvenlik MSB duyurdu: 1 şehit

        Son dakika haberi MSB duyurdu: 1 şehit

        MSB: Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütü mensupları ile çatışmada piyade üsteğmen Abdullah Köse şehit oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 16:42 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:42
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        MSB duyurdu: 1 şehit
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Kasım 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda, kahraman silah arkadaşımız P.Ütğm. Abdullah KÖSE şehit olmuştur. İlk belirlemelere göre 5 terörist temasta etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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