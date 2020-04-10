Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Koronavirüs etkisiyle uluslar arası piyasalarda akaryakıt fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatları bir miktar düştü. Benzinin tonu 195 dolardan 194 dolara, motorinin tonu da 282 dolardan 273 dolara geriledi.

Motorine, bu gece 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Sektör temsilcileri, benzinde şimdilik bir fiyat hareketinin söz konusu olmadığını kaydetti.

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