Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Uluslararası piyasalarda emtia fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Bu konuda başı da akaryakıt fiyatları çekiyor. Benzinin tonu 211 dolardan 195 dolara, motorinin tonu da 296 dolardan 282 dolara geriledi. Bu düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarında bu gece indirim yapılması gündeme geldi. Motorinde 9 benzinde 13 kuruş indirim hesaplanıyor.