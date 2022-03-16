Bakan Çavuşoğlu Moskova'da

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 21. gününde devam ederken, Türkiye'nin diplomatik temasları da sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Moskova'da mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi. Çavuşoğlu yarın da Ukrayna'ya giderek Dmtryo Kuleba ile görüşecek.

Bakan Çavuşoğlu görüşmenin öncesinde açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"Türkiye Rusya-Ukrayna krizinde başından beri net bir tutum sergilemiştir. Dengeli, objektif, haktan ve hukuktan yana tutumunu açıkça göstermiştir. Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak Rusya-Ukrayna arasında dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük. Sınama ve zorlanmaların olduğu dönemde diplomasi daha da önemli hale geliyor. Antalya'ya gelip üçlü görüşmeye katıldığınız için teşekkür ediyorum. ADF için verdiğiniz destek için ayrıca teşekkür ediyorum

Bu krizin barışçıl şekilde sonuçlanması için çaba sarf edeceğiz. Dürüst bir arabuluculuk rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük. Bu doğrultuda Montrö Sözleşmesi'ni uygulayacağımızı açıkça söyledik. 4 tane Rus gemisinin geçmemesi yönündeki kararınızı memnuniyetle karşıladım. Bugüne kadar ikili ilişkilerimizin yanında bir sürü zor dosyada Rusya ile çalıştık. Bugün bu çalışmalarımız çerçevesinde bir masa etrafındayız. İkili ilişkilerimizin kapsamı çok geniş. Güveniniz için teşekkür ediyorum"

"TÜRKİYE'NİN TUTUMU BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, "Ankara'nın Montrö Sözleşmesi'nin yerine getirilmesine yönelik sorumlu yaklaşımına değer veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Lavrov, "Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye'nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli." dedi.

"DİPLOMATİK ÇABALARIMIZI SÜRDÜRMEK İÇİN MOSKOVA'DAYIZ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya'nın ardından, Ukrayna krizine çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı sürdürmek üzere Moskova'dayız." ifadelerini kullandı.

"BARIŞIN SAĞLANAMASI YOLUNDAKİ GAYRETLEMİZİ SÜRDÜRECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından Dışişleri Bakanımız yarın Moskova'da temaslarda bulunacak. Perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek. Kendisi her iki tarafla da yapacağı görüşmelerle ateşkesin ve barışın sağlanması yolundaki gayretlerimizi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yapacağı görüşmenin "iki ülkenin ulusal çıkarlarını dikkate alarak acil uluslararası sorunlara yönelik stratejik vizyonu güçlendireceğini" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 16 Mart'ta (bugün) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili ve uluslararası gündemdeki konuları geniş yelpazede görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada "Rus-Türk siyasi diyaloğu, her şeyden önce Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Recep Tayyip Erdoğan arasındaki düzenli ve güvenli iletişimle belirlenen dinamizmi ve yüksek verimliliği ile dikkati çekiyor." ifadesi kullanıldı.

ANTALYA'DA RUSYA-UKRAYNA ZİRVESİ

Diğer yandan, 10 Mart'ta Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı gerçekleşti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Antalya'daki görüşmesi krizin başlangıcından bu yana gerçekleştirilen en üst düzey temas oldu.