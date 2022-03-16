ABD ve Rusya'dan peş peşe yaptırım kararı!

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 21. gününde sürerken dün Rusya, ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken olmak üzere 13 kişiyi yaptırım listesine aldı. Rusya'nın açıklamasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarını açıkladı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya, ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve CIA Direktörü William Burns dahil 13 ABD'li yetkiliyi yaptırım listesine aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD’nin Rus üst düzey yetkililerine yönelik ABD’ye giriş yasağı ve diğer bazı yasakları içeren benzeri görülmemiş yaptırımlarına cevap olarak 15 Mart’tan itibaren ABD’li üst düzey yetkililerin yaptırım listesine dahil edildiği bildirildi.

Açıklamada, “Karşı tepki olarak atılan bu adım, Rusya'nın cepheden çevrelenmesi konusunda tüm nezaketi bir kenara bırakarak, Amerikan hegemonyasını sürdürmek için umutsuz bir girişimde bulunan mevcut ABD yönetiminin Rusya karşıtı anlayışının kaçınılmaz sonucudur.” ifadelerine yer verildi.

YAPTIRIM LİSTESİ GENİŞLEYECEK

Aynı zamanda, Rusya’nın ulusal çıkarlarını karşılaması halinde resmi ilişkileri sürdürmeyi reddetmeyecekleri belirtilen açıklamada, gerekirse üst düzey organizasyonlarda "kara listede" yer alan kişilerin statüsünden kaynaklanan sorunların çözülebileceğine dikkat çekildi.

Yakın gelecekte, Rus düşmanı olan veya Rusya'ya karşı nefreti körüklemeye katkıda bulunan üst düzey ABD'li yetkililer, askeri yetkililer, milletvekilleri, iş insanları, uzmanlar ve medya mensuplarının da dahil edildiği yaptırım listesinin duyurulacağı kaydedilen açıklamada, halihazırda yaptırım listesine dahil edilen isimler şöyle sıralandı:

ABD Başkanı Joe Biden

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

CIA Direktörü William Burns

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Daleep Singh

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Samantha Power

Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden

Eski ABD başkan adayı Hillary Clinton

ABD Maliye Bakan Yardımcısı Adewale Adeyemo

ABD Export-Import (EXIM) Bankası Başkanı Reta Jo Lewis

ABD'DEN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

ABD'nin bu savaşta sorumluluğu bulunan Rus savunma yetkililerine bedeller ödetmeye devam ettiğini aktaran Antony Blinken, yaptırım listesine alınan 11 yetkilinin isim ve görevlerini paylaştı.

8 SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI

Buna göre, Savunma Bakan Yardımcıları Aleksey Krivorçiko, Timur Ivanov, Yunus-Bek Evkurov, Dimitry Bulgakov, Yuri Sadovenko, Nikolay Pankov, Ruslan Tsalikov ve Gennadi Zidko ABD yaptırımlarına tabi tutuldu.

Blinken, açıklamasında ayrıca Rusya Ulusal Muhafız Birlikleri Başkomutanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Üyesi Viktor Zolotov'ın yanı sıra Rusya Savunma Bakanlığı'nda Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi Direktörü Dmitry Shugaev ve Rusya'nın askeri mallarla ilgili dış ticaret yapan devlet kontrolündeki aracısı olan Rosoboronexport'un Genel Müdürü Alexander Mikheev'in de yaptırım listesine alındığını kaydetti.

Bu kişilerin ABD'de bulunan veya ABD'li kişilerin mülkiyetinde ya da kontrolünde olan tüm mülkleri ve menfaatlerinin dondurulduğuna dikkat çeken Blinken, Hazine Bakanlığı Dış Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) ayrıca, bu kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 veya daha fazlasına sahip olduğu kuruluşların da mallarını dondurduğunu, ABD vatandaşlarının bu kişilere ait ABD topraklarında veya başka bir yerdeki mülkiyetler üzerine işlem yapmasını da yasakladığını belirtti.

Rusya, Ukrayna'yı işgal girişiminin 20. gününde, ABD'ye yaptırım açıklamıştı. Rusya, ABD Başkanı Biden ile Dışişleri Bakanı Savunma Bakanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve CIA Direktörüne yaptırım kararı almıştı. Rusya, Kanada Başbakanı Trudeau ve bazı yetkililerin bulunduğu 313 Kanada vatandaşının da yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.

ABD daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a, Kremlin Sözcüsü Peskov'a, Rus parlamentosunun 12 üyesine ve birçok Rus oligarka yaptırım uygulamıştı.