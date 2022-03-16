Rus işgalinin 21. günü!

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 21. gününde devam ediyor. Rus işgalinde tüm yaşananlar...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanlarının destekte bulunmak için Kiev'i ziyaret etmelerinin ardından "Böyle müttefiklerle bu savaşı kazanacağız" dedi. Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları işgalin başlamasından bu yana Kiev'i ziyaret eden ilk Batılı ziyaretçiler oldu.

KİEV'DE İKİ APARTMAN VURULDU

Salı sabahı Kiev'e gerçekleştirilen Rus hava saldırısında, 15 katlı bir bina vuruldu. Zelenskiy, saldırıda beş kişinin öldüğünü söyledi. İki apartmanın vurulması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Kiev Belediye Başkanı Klitschko, dün akşamdan itibaren Kiev'de 35 saat sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı, yasak perşembe sabahı sona erecek.

Rus güçlerinin Mariupol'deki bir hastanenin hastalarını ve sağlık personelini rehin aldığı öne sürüldü. BBC'nin aktardığına göre kentin belediye başkan yardımcısı Sergei Orlov, hastanede 400 kişinin bulunduğunu söyleyerek, "Rus ordusu hastalarımızı ve doktorlarımızı rehine gibi kullanıyor" dedi.

ZELENSKIY: 100 ÇOCUK ÖLDÜ

Yerel yetkililere göre, yaklaşık 2 bin araç Mariupol'den ayrılmayı başardı. Yetkililer, 2 bin aracın daha şehri terk etmek için beklediğini söyledi.

Zelenskiy, Kanadalı milletvekillerine seslendiği konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde yaklaşık 100 çocuğun öldüğünü söyledi. Zelenskiy, Kanada ve müttefiklerine, Rusya'nın ülkesini işgalini durdurmak için uçuşa yasak bölge dahil olmak üzere daha fazla yaptırım gerektiğini söyledi.

MÜZAKERELER DEVAM EDECEK

Ukraya ve Rus heyetlerinin dün devamı gerçekleşen müzakere görüşmeleri bugün sürecek.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Yardımcısı Podolyak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerde "temel çelişkiler" olduğunu ancak uzlaşmanın mümkün olduğunu söyledi.

CANLI YAYINDA SAVAŞ KARŞITI PROTESTO

Rus kanalında canlı yayında savaş karşıtı protesto düzenleyen Marina Ovsyannikova'ya 30 bin ruble para cezası verildi. RIA'nın bildirdiğine göre, Ovsyannikova protesto yasasını çiğnemekten suçlu bulundu.

İngiltere, 50'den fazla oligark ve toplam net değeri 100 milyar sterlin olan aileleri de dahil olmak üzere 370 Rus kişiye daha yaptırım uygulayacak. Ukrayna'nın işgalinden bu yana binden fazla kişi ve kuruluş yaptırımlara tabi tutuldu.