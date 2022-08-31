MİT'ten nokta operasyon! Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), kuzey Irak'ta düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi.
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesine nokta operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütünün PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi.
TAKİP EDİLDİ, LİSTEYE EKLENDİ
MİT, terörist Ümit Tarhan'ı örgüte katılım yaptığı Avrupa'dan itibaren takip etti. Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen eylemelere katıldığı, eylemlerde kullanılan patlayıcı malzemeleri hazırladığı ve eylemcilerin eğitimini bizzat verdiği yönündeki tespitler üzerine, etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil etti.
MİT'İN SAHA AJANLARI ALANA SEVK EDİLDİ
Saha ajanları, Ümit Tarhan'ın faaliyetlerini takip etmek üzere Gara'da görevlendirildi. Sahadan intikal eden her türlü istihbari bilgi titizlikle analiz edildi ve operasyon için en uygun zaman beklendi.
Ümit Tarhan'ın, Avrupa'dan temin ettiği elektronik ve mekanik malzemeleri teslim almak için, intikal halinde olduğuna yönelik gelen anlık istihbarat üzerine operasyon kararı alındı. Gerçekleştirilen nokta operasyonla Ümit Tarhan ve beraberindeki terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynakları, örgüt mensuplarına silahlı eğitimlerin verildiği, teröristleri çatışma ortamına hazırlayan akademi sorumlularına yönelik peş peşe gelen operasyonlarla, örgütün en önemli gücü olarak görülen eğitim faaliyetlerine büyük darbe vurulduğunu ifade etti.
ÜMİT TARHAN KİMDİR?
Ümit Tarhan, Almanya/Berlin'de örgüte müzahir yapılar içerisinde aktif olarak faaliyet yürütmesi akabinde 2009 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. 2010 yılında Irak Kandil alanında basın çalışmaları yürüttü, peşi sıra sözde özel güç arşiv biriminde görev aldı.
Suriye/Ayn El Arap'a 2015 yılı içerisinde görevlendirilen Ümit Tarhan, saldırı sabotaj birimi içerisinde sorumlu olarak yer aldı. 2016 yılı içerisinde Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı madde aktarımı faaliyetlerini organize etti, ayrıca örgütün ihtiyaç duyduğu bomba düzenekleri ve el yapımı patlayıcıları bizzat hazırladı, ayrıca çok sayıda örgüt mensubunu patlayıcı hazırlama hususunda yetiştirdi.
Ümit Tarhan, 2017 yılı içerisinde tekrar Irak'a geçti. Irak'ta bulunduğu süre içerisinde örgütün ihtiyaç duyduğu elektronik ve mekanik malzemelerin Avrupa'dan temini konusunda çalışmalar yürüttü.
PKK/KCK Özel Güç mensuplarına silahlı eğitimlerin verildiği Apollo Akademilerine bağlı sözde Mahir Akademisi sorumluları arasında olan Ūmit Tarhan, 2018 yılından günümüze kadar çok sayıda örgüt mensubuna saldırı sabotaj konularında eğitimler verdi.
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