Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni PCR kararı

Milli Eğitim Bakanlığı, PCR testinin kapsamını genişletti. Aşı yaptırmayan özel eğitim kurumları ve öğrenci yurdundaki görevliler haftada 2 kez PCR testi verecek. Aşı olmayan ve PCR testi yaptırmayanlar ehliyet sınavlarında görev alamayacak.

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