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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları Borsa İstanbul'da hareketliliğe yol açtı. Altılı Masa'nın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya gelen Akşener, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Akşener, Cumhurbaşkanlık adaylığı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu.

KAYIP YÜZDE 3'Ü AŞTI

Borsa dalgalandı. Akşener'in konuşmasının başında BIST 100'de günlük düşüş yüzde 3'e ulaştı. Ardından kayıp yüzde 1.5 seviyesine indi, konuşmanın ardından yeniden yüzde 3'ü geçti. Dolar/TL paritesinde önemli bir değişiklik olmadı. Kur 18.90 TL seviyesinde hareket ediyor.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA ÇAĞRIDA BULUNDU



Akşener ''İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatma söz konusu. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Geldiğimiz noktada İYİ Parti ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Ceketimi assam aday ederim diyenlerin karşısındayız. 5 siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istediler. Altılı masanın son toplantısında 'anlayışa' varıldı. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Biz milletimize bir söz verdik. Milletin sesini bastıran değil, duyan olacağız dedik. Milletin taleplerini hiçe sayan değil, talepleri yerine getiren olacağız dedik. Masada Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nu önerdik.Burada Sayın Mansur Yavaş’a ve Sayın Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulunuyorum. Milletimiz samimiyetinizi anladı, sizi sevdi. Millet, sizi göreve çağırıyor'' dedi.

Düne düşüşle başlayan ve günün ilk yarısında dar bir bantta hareket eden BIST 100 Endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,72 azalışla 5.223,34 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,07 puan değer kaybetti.

Dün 5.261,41 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 16,70 puan ve yüzde 0,32 değer kaybederek 5.244,71 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.195,66 ve en yüksek 5.298,39 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,87, teknoloji endeksi yüzde 1,31, sanayi endeksi yüzde 0,16 ve hizmetler endeksi yüzde 1,15 değer kaybetti.

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