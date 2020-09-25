DHA

Olay sabah saatlerinde İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. Sağlık çalışanı, maskesini doğru şekilde takmayan bir kişiye uyarıda bulundu. İddiaya göre, uyarıya sinirlenen kişi ile sağlık görevlisi arasında tartışma çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, tartışmanın büyümesi üzerine maske uyarısında bulunulan kişi, hasta bakıcı olduğu öğrenilen sağlık çalışanını darp etti.

İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Şüpheli Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

İHA'nın haberine göre de, olayda saat 10.20 sıralarında hastane personeli Rıfat B.’nin, tedavi için hastaneye geldiği öğrenilen Furkan T., isimli şahsı maske takması konusunda uyardığı ve bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktığı öğrenildi.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Rıfat B., isimli hastane çalışanı, Furkan T. isimli şahıs tarafından darp edilerek yaralandı.

Olayın ardından Furkan T. isimli şüpheli gözaltına alınırken, saldırıya ilişkin başlatılan tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

"GÖRME YETİSİNİ KAYBEDEBİLİR"

Öte yandan Çapa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Asistan Doktor Arzu Karakiraz, darp edilen personel için, “ikinci bir ameliyat gerekebilir. Personel görme yetisini kaybedebilir” dedi.

Ameliyatın ardından açıklamalarda bulunan Karakiraz, “Personelimiz dahiliye binasında hasta yakınını maske takması konusunda uyarıyor. 3-4 uyarıdan sonra güvenlik görevlisi müdahale ediyor. Ondan sonra maskesini takıp tedavi olduktan sonra personelimizin gözüne yumruk atıyor.

Biz hastayı aldığımızda hastaya 20 sene önce kornea nakli yapılmış. Kornea dokusu ile nakil yapılan doku arasında bir yırtık söz konusuydu. Gerekli tedavileri yaptık. Ancak ikinci bir ameliyat gerekebilir ve görme yetisini kaybedebilir. Böyle durumlarda sözlü şiddete daha çok maruz kalıyoruz” dedi.

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