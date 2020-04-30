HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı, resmi turizm istatistiklerini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan geçici verilere göre; 2020 yılı ilk 3 ayında (Ocak-Mart) gelen ziyaretçilerin sayısı, 2019 yılı ilk 3 ayına göre yüzde 20,52 değerinde bir azalış ile 5 milyon 452 bin oldu. Mart ayında ise ziyaretçi sayısı yüzde 65 azalarak 969 bine geriledi.

Mart ayında ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il İstanbul, Edirne, Antalya, Artvin, Kırklareli olarak kayıtlara geçti.

2020 yılı Ocak-Mart döneminde gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,11 azalış göstererek 4 milyon 238 bin 644 kişiye indi.

2020 yılında Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaş sayısı 2019 yılı ilk 3 ayına (Ocak-Mart) göre yüzde 14,41 azalış gösterdi ve 1 milyon 213 bin 356 oldu.

2020 yılı Mart ayında üllkeyi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,83 azalış kaydedildi ve sayı 718 bin 97 kişi oldu.