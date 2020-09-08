Malatya'da meydana gelen deprem korkuttu. AFAD'ın verilerine göre saat 13.44'te meydana gelen ve merkez üssü Malatya Pütürge olan depremin büyüklüğü 4.6 olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladıktan sonra 4.9 olarak revize etti. Deprem bölgesinden olumsuz bir haber yansımadı.

8 EYLÜL SON DEPREMLER

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: