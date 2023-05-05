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Son dakika haberi Malatya'da 4 katlı bina çöktü

Malatya'da, ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 4 katlı bina, kendiliğinden büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada binaya hurda toplamak için giren ve enkaz altında kalan 4 kişiden 3'ü kendi imkanıyla kurtulurken, enkaz altında kalan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Giriş: 05.05.2023 - 20:04 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü! Göçük altında 1 kişi kaldı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Alınan bilgiye göre, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde bir bina kendiliğinden yıkıldı.

Bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan bölgede inceleme yaptı.

"AĞIR HASARLI BİNALARA ASLA GİRİLMEMESİ GEREKİYOR"

Vali Şahin, gazetecilere, 4 katlı ağır hasarlı ve boşaltılmış binanın kendiliğinden yıkıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Bina içinde 4 hurdacı kapı pervazlarını sökmeye çalışıyorlarmış. Bina yıkılmaya başlayınca 3'ü kaçıyor 1'i maalesef enkaz altında. Arkadaşlarımız çıkarmaya çalışıyorlar. Ağır hasarlı binalara her ne sebeple olursa olsun asla girilmemesi gerekiyor. Buralardan kapı pencere sökmek ya da benzeri şeyler almak için herhangi bir hamlede bulunmamak gerekiyor. Çünkü binaların yapısal bütünlüğü bozulmuş, her an yıkılabilir. En ufak bir titreşimde bu binalar yıkılabilir. Şehrimizde 35 bin civarında böyle ağır hasarlı bina var. Bu binaların yıkımı zaman alacak. Bu binalara girilirse hayati tehlike olur. Bugün burada gördüğümüz maalesef bunun bir örneği oldu. Sizin aracılığınızla yine söylüyorum lütfen ağır hasarlı binalardan uzak duralım."

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından enkazda kalan Orhan Cücün'ün (28) cenazesine ulaştı.

Cücün'ün cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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