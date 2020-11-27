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Son dakika haberler... Lüks cipteki hesaplaşmada ölen 3 kişiyle ilgili yeni gelişme!

Antalya'da önceki gün seyir halindeki lüks bir cipte korkunç bir olay meydana geldi. Kentte emlak alım satımı yapan şahısların alacak anlaşmazlığının 3 kişinin ölümüyle sonuçlandığı iddia edildi. Soruşturmada ise yeni bulgulara ulaşıldı. Lüks cipte, emlak alım satımıyla uğraşan Nihat Taşardı (40),Mehmet Ateş (48) ve Mustafa Tepe'nin (48) vurulduğu tabancada, ölen 3 kişinin de parmak izi olduğu, ellerinde ve elbiselerinde barut gazına rastlandığı belirlendi

27.11.2020 - 14:37 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Lüks cipteki dehşette yeni detay! - Haberler
Lüks cipteki dehşette yeni detay!
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DHA

Olay, geçen çarşamba günü saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Emlak alım satım işiyle uğraşan Nihat Taşardı, Mehmet Ateş ve Mustafa Tepe'nin bulunduğu 34 DKF 631 plakalı lüks cip, Şahinbey Caddesi üzerinde sağa yanaşıp, durdu.

DHA'nın haberine göre, üçlü arasında cipte yaşanan tartışmanın ardından ruhsatsız tabancanın ateşlenmesiyle, arka koltukta oturan Nihat Taşardı, yanındaki koltuktaki Mehmet Ateş ile sürücü koltuğundaki Mustafa Tepe, başlarından vuruldu.

Nihat Taşardı ile Mustafa Tepe olay yerinde, ağır yaralanan Mehmet Ateş ise hastanede hayatını kaybetti.

TABANCADA 3 PARMAK İZİ

Olay yerindeki ilk incelemede cansız bedenlerin duruşundan ve mermilerin gidiş yönünden, Nihat Taşardı'nın, Tepe ve Ateş'i silahla vurduktan sonra intihar ettiğini değerlendiren polis, detaylı inceleme sonunda farklı bulgulara ulaştı.

Cip içinde ve cansız bedenler üzerinde detaylı araştırma yapan polis, olay öncesi boğuşma yaşandığını, bu nedenle ölenlerin ellerinde ve çeşitli yerlerinde morluklar ve yara izi olduğunu tespit etti.

Tabanca ve elbiseler üzerinde inceleme yapan ekipler, her 3'ünün de tabanca üzerinde parmak izinin bulunduğunu, elbiseler üzerinde ise barut gazına rastlandığını belirledi.

Taşardı, Tepe ve Ateş'in cenazeleri ise dün Antalya'da toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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