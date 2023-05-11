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Haberler Gündem Son dakika: Lice kırsalında operasyon! 2 terörist öldürüldü

Son dakika haberi Lice kırsalında operasyon! 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "579 personelin katılımıyla Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi

Giriş: 11.05.2023 - 11:53 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Lice kırsalında operasyon! 2 terörist öldürüldü
Lice kırsalında operasyon! 2 terörist öldürüldü
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HABERTURK.COM

Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları'nın sona ermesiyle, "Eren Huzur İlkbahar-Yaz" operasyonu başlatıldı.

2023 yılı İlkbahar-Yaz dönemi operasyonlarının ilki olan “EREN HUZUR İLKBAHAR YAZ-1 (DİYARBAKIR-LİCE) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan ARDUÇ” operasyonu, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emir komutasında, Diyarbakır ili Lice ilçesinde Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan (4) Tabur ve (58) Tim (579) personelin katılımıyla başlatıldı.

2 TERÖRİST ETKİSİZ

J-İHA/J-SİHA destekli olarak icra edilen operasyonun ilk gününde, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularıyla teröristler arasında yaşanan çatışmada (2) terörist, (1) M-16 piyade tüfeği ve (1) AK-47 piyade tüfeği ile birlikte etkisiz hale getirilirken çok sayıda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

9 BİN 222 OPERASYON YAPILACAK

01 Ekim 2023 tarihine kadar devam etmesi planlanan Eren Huzur İlkbahar-Yaz operasyonlarıyla, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) ve Güvenlik Korucularının da yer alacağı 9.222 operasyon gerçekleştirilecek.

KIŞ OPERASYONLARININ BİLANÇOSU

Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarında; 44’ü ölü olmak üzere toplam 205 terörist etkisiz hale getirilirken, PKK terör örgütüne ait 601 mağara/sığınak/depo imha edilmiş, 306 adet silah, 427 adet el bombası, 196 adet mayın/EYP, 1.691 kg patlayıcı madde, 141.638 adet değişik çapta mühimmat, 1.160 adet tüp, 10 milyon kök kenevir, 1 milyon 800 bin kök skunk bitkisi, 19 ton esrar, 21 adet jeneratör, 70 adet dürbün, 18 adet güneş paneli ve 16 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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