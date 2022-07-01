'Krediyi alıyorsanız üretim yapacaksınız'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şirketlere aldıkları kredileri üretimde kullanmaları çağrısı yaptı. Diyarbakır İş Dünyası Buluşması'nda konuşan Nebati, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ticari kredide döviz şartı düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
'TÜRKİYE SERBEST PİYASADAN TAVİZ VERMİYOR'
Nebati ''BDDK'nın düzenlemesinin amacı son derece açık, krediyi alıyorsanız, üretim yapın, ihracat yapın, istihdam oluşturun ama gidip de dövize yatırım yapmayın. Türkiye serbest piyasa güdümlü çalışan, asla bundan taviz vermeyen bir ülke. Türkiye Ekonomi Modeline saygı duymuyorsanız bile uyum sağlayın. Kredileri uygun alanlara veriyoruz.'' dedi.
Nebati proforma fatura karşılığı kredi alıp, sonra iptal edenlere karşı adım atacaklarını kaydetti.
''Yatırımcının başımızın üzerinde yeri var, yeter ki aldığın krediyi düzgün yerde kullan'' diyen Nebati sözlerine şöyle devam etti: ''Selektif kredisi anlayışıyla çalışıyoruz, kredilerin dövize gidişine izin vermeyiz. BDDK açıkça diyor ki; ticari kredi alıyorsanız bunu size üretken işlerde kullanmanız için veriyoruz, bu kadar açık. Asıl karamsarlık sebebi rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçişten kaynaklanıyor, eskisi gibi rant ekonomisi olmadığı için, artık para kazanmak için üretmek zorunda, üretmek zorunda oldukları için de karamsarlık yayıyorlar. Attığımız bu adımlar finansal istikrarı, selektif kredi politikamıza uygun şekilde kaynakların kullanımını sağlayacaktır. Proforma faturaları kullanıp, krediyi alıp, sonra da proforma faturalarını iptal edenlere buradan çağrım var; sakın ha, her şeyi biliyoruz. Proforma fatura belli bir süre sonra gerçek faturaya dönüşecek, bu konuda gerekli adımları atacağımızı tüm kamuoyunun bilmesinde fayda var.''
'DOLAYSIZ VERGİLERİN PAYI ARTIYOR'
Dolaysız vergilerin toplam gelir içindeki payının arttığına dikkat çeken Nebati 'Bu dönemde topladığımız verginin yüzde 43'ü gelir ve kazanç üzerinden alınmıştır.'' dedi.
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