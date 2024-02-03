Kocaeli Gebze'de boya ve parfüm fabrikasında yangın çıktı!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, boya ve parfüm fabrikasında çıkan yangının ekiplerce söndürülmesine çalışılıyor. Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor
Giriş: 03.02.2024 - 14:05 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:16
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