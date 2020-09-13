Kanuni sondaj gemisi de Karadeniz'e açılıyor

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Enerji Bakanı Fatih Dönmez Kanuni sondaj gemisinin Karadeniz'de sondaja başlayacağını açıkladı.

Bakan Dönmez Twitter hesabından yaptığı açıklamada " Geri sayım başladı... Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak" ifadelerini kullandı.