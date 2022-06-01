Fenerbahçe, Jorge Jesus'a kavuştu! Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü, gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, Jesus ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

YÖNETİCİLERLE GELDİ

Fenerbahçeli yöneticilerle birlikte Portekiz'in başkenti Lizbon'dan kalkan özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Jesus ve beraberindekiler, havaalanına getirilen Koç Holding'e ait bir helikoptere bindirildi. Jesus'un, konaklayacağı yere götürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan Jesus'un İstanbul'a geleceği haberini alan yüze yakın taraftar da havaalanına gelerek yeni teknik direktör adaylarını karşılamak istedi. Basın mensupları da Jesus'u görüntülemek için özel havacılık bölümünde bekleyişini sürdürdü. Ancak Jesus'un helikoptere bindirilmesi nedeniyle taraftar ve basın mensupları yeni hoca adayını göremedi. Taraftarlar, beklerken, "Ali Koç Jesus'u buraya getir" sloganı attı ve Jesus'ın adının geçtiği şarkılar söyledi.

FENERBAHÇE'DEN JESUS'UN İSMİ GEÇEN İLK PAYLAŞIM VE CANLI YAYIN

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait sosyal medya hesaplarından, Jorge Jesus'un İstanbul'a gelişiyle ilgili paylaşım yapıldı. Twitter hesabından, "Büyük Fenerbahçe taraftarı, Jorge Jesus'un İstanbul'a inişi şimdi canlı yayınla @fbtv ve Fenerbahçe Youtube ekranlarında" ifadesi yer alan bir mesaj yayımlandı. Böylece Jorge Jesus ismi resmi olarak ilk kez telaffuz edilmiş oldu.

Havaalanında bekleyen taraftarlar da Jesus'un gelişi ve konaklayacağı yere götürülüşünü canlı yayın hesaplarından izledi.

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz, Amadora’da doğdu. Tam adı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus’dur. Futbolcu olduğu dönemde orta sahanın sağında görev yaptı. Profesyonel futbol hayatına Portekiz takımlarından Sporting Lizbon’da başladı.

16 yıl yaptığı futbol hayatında birçok farklı kulüplerde olan Jorge Jesus, hiç bir zaman beklenilen performansı gösteremedi ve hep yedek kaldı. 16 yılda yaklaşık 160 maçta kadroda oldu. 1989 yılında aktif futbol hayatını bırakarak emekli oldu.

1989 yılından 2014 yılına kadar yaptığı teknik direktörlük hayatında ise daha başarılı oldu ve şimdiye kadar 15 takım çalıştırdı.

Çalıştırdığı takımlar sırasıyla; Amaro FC, Felgueiras 2015, Uniao Maderia, CF Estrela, Vitoria Setubal, CF Estrela, Vit. Guimaraes, Moreirense, Leiria, Belenenses, SC Braga, Benfica, Sporting Lizbon, Al Hilal, Flamengo.

Jorge Jesus'un kariyerinde çalıştırıdığı 15 takımdan en çok dikkat çekenler ise Braga, Benfica, Sporting Lizbon ve Flamengo oldu. Jesus 2008-2009 sezonunda çalıştırdığı Braga ile 47 maça çıktı. 47 maçta 23 galibiyet, 13 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. Braga sezonu 5.sırada tamamladı.

Jorge Jesus'un Braga'dan sonra durağı Benfica oldu. Benfica'da 321 maça çıkan Portekizli teknik adam 227 galibiyet, 47 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Benfica'da 2.27 puan ortalaması tutturarak dikkatleri üzerine çekti.

Jesus Benfica ile 2009-2010, 2013-2014, 2014-2015 yıllarında Portekiz Ligi şampiyonu olmuştur. Ayrıca Benfica ile 5 Portekiz Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.

Benfica ile başarılı 5 senenin ardından ezeli rakibi Sporting Lizbon'a giden Jorge Jesus 3 yıl Lizbon'da kaldı. Lizbon'da 158 maça çıkan deneyimli teknik adam 101 galibiyet, 24 beraberlik, 33 mağlubiyet aldı.

Jesus, Sporting Lizbon ile 1 Portekiz Kupası ve 1 Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.

2019-2020 sezonunda Brezilya'nın Flamengo takımına giden Jesus burada 50 maça çıktı. 50 maçta takımına aldırdığı 38 galibiyet 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 2.42 puan ortalaması yakaladı.

Jorge Jesus, Brezilya'da 1 lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa, 1 Copa Libertadores ve 1 Sudamericana şampiyonluğu yaşadı.

Ayrıca Portekizli teknik adam 2013-2014 sezonu ve 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finalini kaybetti.