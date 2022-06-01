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Portekizliler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u anlattılar: Hızlıca kaleye... - FB haberler

Portekizli gazeteciler, Jesus'u anlattılar!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus için geri sayım sona erdi! Portekizli hoca artık İstanbul'da... Dünyaca ünlü teknik adamı Portekizli gazeteciler anlattı! Fenerbahçe'yi şampiyonluğa ulaştırabilir mi, taktik anlayışı ve oyuncularla ilişkisi nasıl, Vitor Pereira ile benzer ve farklı yönleri neler, genç oyunculara bakışı nasıl ve transferdeki istekleri neler olur?

01.06.2022 - 10:49 | Güncelleme: ABONE OL

  • HABERTÜRK SPOR | AHMET HAMDİ GİRGİN

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, İstanbul'a geldi. Kariyeri kupalarla dolu olan Jorge Jesus, uzun süredir şampiyon olamayan Fenerbahçe'yi zafere taşımak için göreve başlayacak.

  • Jesus'un Fenerbahçe'de nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor. Biz de 67 yaşındaki teknik adamla ilgili merak edilenleri Portekizli gazetecilere sorduk. Pedro Barata (Expresso), Mario Cagica (Bola na Rede) ve Rui Malheiro (RTP, Record), Jorge Jesus'u anlattı.

  • Fenerbahçe uzun süredir şampiyon olamıyor. Jorge Jesus'un bu durumu aşıp takımı başarıya ulaştırabileceğine inanıyor musun?

    PEDRO BARATA: Jorge Jesus açıkçası çok deneyimli bir teknik direktör. Portekiz, Suudi Arabistan ve Brezilya gibi ülkelerde şampiyonluklar kazanabileceğini kanıtlamış biri. Fenerbahçe, çok fazla baskının olduğu bir ülkede, bu karmaşık yakın geçmişin içinde zor bir mücadele. Ayrıca Jesus kulüpteki son döneminde Benfica'da iyi sonuçlar alamadı, bu yüzden son işinde yaptıklarına kıyasla daha iyi olması gerekecek.

  • MARIO CAGICA: Bence Jorge Jesus Fenerbahçe'yi özellikle ilk 1-2 yılında geliştirebilir. Kulüplerde etki yaratan bir tarzı var, kulüp ona doğru oyuncuları verirse Fenerbahçe'nin anında sonuç alabileceğini düşünüyorum.

     

  • RUI MALHEIRO: Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi bu bakış açısı nedeniyle olmalı. Başarılı olup olmayacağına gelince, bu başka bir soru; çünkü Flamengo'da elde ettiği muazzam başarıdan sonra, şampiyon olma hedefine sahip olduğu ve ilk sezonunda 102 milyon euro'nun üzerinde büyük bir harcama yaptığı Benfica'da bir buçuk yıl korkunç bir yıl geçirdi. Beklentiler yüksekti ve Jesus onlara asla yaklaşmadı.

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