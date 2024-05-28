İsrail'in Refah'taki çadır kampa saldırısı pek çok yerde protesto edildi
İsrail, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenledi. Saldırıda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Çadır kampın bombalanması Berlin, Paris, Cenevre, Beyrut ve Kudüs'te protesto edildi
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Almanya’da İsrail'in Refah kentinde yerlerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırı protesto edildi. Başkent Berlin’de binlerce kişi İsrail’in saldırısını protesto etmek için kentin sembol yerlerinden Alexanderplatz Meydanı'nda toplandı.
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Filistin bayrakları ve üzerinde “Özgür Filistin”, “Ellerinizi Refah’tan çekin”, "Canavarı silahlandırmayı durdurun", “Tüm gözler Refah’ta", “İsrail’i silahlandırmayı durdurun” yazan dövizler taşıyan göstericiler, “Boykot İsrail”, “Netanyahu terörist”, “İsrail çocukları ve kadınları öldürüyor ”, “Soykırımı durdurun” şeklinde ve Alman hükümeti aleyhinde sloganlar attı.
Gösterinin yapıldığı alanda Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun maketleri yer aldı. Kanı temsilen elleri kırmızıya boyanan maketlerin çevresine temsili füzeler yerleştirildi.
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Gösteriye katılan ve soy ismini vermek istemeyen Katja, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Refah kentinde yerlerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırının “dehşet verici” olduğunu belirterek, “Oraya bakmak istemiyorsunuz ancak bakmak zorundasınız. Bu o kadar gereksiz, anlamsız bir şiddet ki bitmemesi inanılmaz.” dedi.
Cassandra adlı gösterici de son 7 ayda en az 25 gösteriye katıldığını ifade ederek, “Dün gece Refah'ta bebeklerin kafaları kesildi ve tüm bunlar her şeyden önce Alman sessizliğiyle, Almanya'daki vergilerle finanse ediliyor.” diye konuştu.
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PARİS'TE ATEŞKES ÇAĞRISI
İsrail'in Refah'taki çadır kente saldırısı, Fransa'nın başkenti Paris'te de protesto edildi. Saint-Augustin Meydanı'nda toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmasını istedi.
İsrail'in Refah'ta zorla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasına tepki gösteren eylemciler, "İsrail katil, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron suç ortağı", "İsrail defol, Filistin sana ait değil" ve "Yaşasın Filistin" sloganları attı.
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Göstericiler ellerinde Filistin bayrakları ve "Selam (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi sana randevu verdi" yazılı döviz taşıdı. Saint-Augustin Meydanı'nın farklı çıkış noktalarına konuşlanan polis ekipleri, yaklaşık 1,5 saat göstericilerin meydandan çıkmasına izin vermedi.
Polis engelline takılan göstericiler önceden belirledikleri istikamet olan İsrail'in Paris Büyükelçiliğine yürüyemedi. Daha sonra farklı bir istikamet seçen eylemciler, Saint-Lazare Garı yakınlarında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için 1 dakikalık saygı duruşu yaptı.
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Aynı alanda oturma eylemi de yapan göstericilerden bazıları bir binaya dayalı inşaat iskelesine tırmanarak, Filistin bayrakları dalgalandırdı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş sırasında polis defalarca göstericilere biber gazıyla müdahale etti.
İsrail'i destekleyen uluslararası market şubelerinin ve fast food zincirlerinin önünden geçen göstericiler, bu işletmeleri yuhaladı. Eylemciler, söz konusu işletmelerin cephesine kırmızı boyayla el izlerini bıraktı.
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Paris sokaklarında farklı binaların duvarlarına da Arapça ve İngilizce "Özgür Filistin" yazıları yazıldı. Göstericiler farklı sokaklara gruplar halinde dağılarak eylemlerini sürdürdü.
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CENEVRE'DE YÜZLERCE KİŞİ TOPLANDI
İsviçre'nin Cenevre kentinde yüzlerce kişi yağmurlu havaya rağmen Filistin'e destek gösterisi düzenleyerek, "Gazze'deki soykırımın durdurulması" çağrısında bulundu.
Kentteki Bel Air Meydanı'nda yoğun yağışın yaşandığı saatlerde bir araya gelen eylemciler, İsrail aleyhinde slogan attı.
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Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail ordusunun dün akşam Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.
İsviçre hükümetini de İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ortak olmakla suçlayan eylemciler, "Gazze'de yaşanan soykırımın durdurulması çağrısında bulunduklarını" belirtti.
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Gösteride İsrail'e boykot çağrısı da yapıldı.
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LÜBNAN'DA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN MUM YAKILDI
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yüzlerce kişi Filistin halkıyla dayanışma yürüyüşü gerçekleştirdi. Lübnanlılar, İsrail ordusunun dün akşam Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterirken, yürüyüşe katılan çocuklar, saldırıda hayatını kaybedenler için mum yaktı.
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KUDÜS'TE PROTESTO
Kudüs'te savaş karşıtı aktivistler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesi talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterirken, savaş karşıtı pankartlar ve İsrail saldırılarında öldürülen çocukların fotoğraflarını taşıdı.
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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.